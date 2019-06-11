　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「破舊套房」突變好美　情侶入住遇3件事：點開網站嚇到說不出話

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲房子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，其實很滿意原本的小套房，但因另一半想換大一點的房子，所以他們提出申請。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「網站一點開，我嚇到說不出話…」一名男網友分享和另一半的租房經驗，依序發生了三件事，「說也奇怪，在這場夢之後，我們再也感覺不到這個房子裡有其他人。」他想說，「謝謝祢，房東太太，再見了。」

原PO發文分享表示，當初住在同一棟大樓樓下的一間小套房，某天發現有間擁「無敵海景」的超高樓套房要出租，可奇怪的是，一個月共開放了四次參觀時間，他每次都會上去看，算算來了約70組人馬，無論怎麼看，大家都覺得這間房子又髒又舊，即便已經重新粉刷整理過。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，其實很滿意原本的小套房，但因另一半想換大一點的房子，所以他們提出申請，但以更便宜的價格出價，想說試試看，沒有也沒差，「當時我還說，萬一沒人申請要給我們怎麼辦？我覺得那房子好破舊啊，實在不想搬！」

▼原PO說，當初看房時覺得房子又髒又舊。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼房間,公寓,鬼屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO說，沒想到還真的只有他們申請，因房仲不想再讓房子繼續空著虧損，只好低價租給他們；他們拿到鑰匙，想說先上來打掃，就遇到隔壁鄰居淚眼婆娑告知房東剛過世，並娓娓道來這間房子的故事。

「原來我的房東在此獨居了50年，她是名人，非常喜歡這間房子」，原PO表示，但因房東年紀太大，身體不良於行，半年前已搬到療養院居住，房子也因此空下來，由她外地的家人把房子整理好後出租。

「我很震驚，但還是得打掃，於是開門進屋，咦？這是同一間房子嗎？」原PO邊打掃邊感到納悶，心想為什麼房子變得不太一樣，之前感覺好髒好舊，現在卻覺得房子好美，明明什麼都沒改變；晚上等另一半回來，面對此情此景都百思不得其解，又請樓下鄰居上來看，他們也覺得怎這麼詭異，與之前看到的不一樣，這是第一件發生的事情。

原PO指出，由於搬家很突然，新契約已經開始，但樓下租約還有10天才到期，因不想同時付兩邊房租，所以把樓下短租；來租的人是外地遊客，某一天問他這附近有哪些景點可以去玩。

▼原PO拿到鑰匙進屋，突然發現房子變好漂亮。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲房子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「當時我腦海裡想到的是，可以介紹他們去附近一座大橋走走」，原PO說，因不好解釋地點，所以搜尋地址給他們，卻不知為何點錯網址，連結到一個橋牌社的網站，「網站一點開，我嚇到說不出話，首頁正在發布我房東過世的消息，以及介紹生平，並附上一張祂笑容燦爛的照片，原來我房東生前是該橋牌社成員。」

「這怎麼可能？全世界有上千萬個網址，我怎麼會剛好錯點到我房東的網站去？」原PO表示，「看著祂的笑容，我瞬間明白了一切，應該是房東太太想讓我們租下祂的房子，所以當初在祂彌留之際，鬼遮眼了所有人的眼睛，才會讓大家看到這個房子又髒又舊，導致沒有人想租。直到我們租下，確定我拿到鑰匙後，祂就過世了，這是第二件事情。」

原PO住進新房子的第一年，一直都覺得房子裡有其他人，甚至還親眼看到椅子在他面前移動；他倒是平常心看待也不會怕，畢竟房東太太在這住了50年，非不得已身體不行才遷出，可見祂有多珍愛這間房子，「反倒是我們打擾了祂的住所，所以一直都維持得很乾淨，出於尊敬。」

▼原PO分享租房的故事感動許多人。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

房屋,房子,餐桌（圖／取自免費圖庫stocksnap）

「於是發生了第三件事情」，原PO說，一年後某天夢見房東太太，奇怪的是，自己只看過祂的照片，但在夢裡就知道是祂，雖然祂在夢裡看起來比較年輕，「祂跟我說祂要走了，來向我道別，很謝謝我們把祂的房子維護得這麼好，祂很喜歡我們，希望我們可以安心地住下去。」

「然後請我跟祂女兒說，祂來找過我的證據，是祂女兒把祂最珍愛的梳子收藏在身邊。」原PO表示，說也奇怪，在這場夢之後，他們再也感覺不到房子裡有其他人；如今他們也與新房東、房東太太女兒開始通信，「或許有天我會解開她是否有收藏她媽媽梳子這件事的謎吧」。

此文在「靈異公社」臉書社團引起迴響，許多人感動地說，「好棒喔，冥冥之中您與房東是很有緣分的」、「很溫馨又特別的經驗」、「真的很溫馨，但是版主也是好房客，才會遇到好事」、「好美，可以知道這在哪嗎」。

ET快訊
搭火車到基隆..小情侶「壞壞上下摸」呻吟　座位留謎之液體她傻
中投公路狂飆運將慘被夾死　肇事女改口：快錯過匝道才往外切
阿羅哈疲勞駕駛1年開罰15件！曾提「北高雙駕駛」沒實施就出事
NBA／G5勇士106比105扳回1勝　浪花兄弟連砍救命三分

關鍵字：租房,靈異公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「南迴體操教父」董恆毅告別式　饒慶鈴悼祭台東縣旗覆棺…門生不捨

遠距離每次見面都會做　她和金牛男友「說一段話」後悔了：早知我惦惦

這個姓氏好困擾…店員回電確認訂位：請問是「ㄤ先生嗎？」　網笑翻

暴雨淹上小腿！崑山科大「水樂園開幕」　學長淡定：你一年級喔？

國一女HPV疫苗開打　北市評估改採「到校接種」

「吉園圃」15日停用　農委會提補助方案：產銷履歷設專區優先賣

阿羅哈翻車3死13傷！　董座：初步了解是「司機恍神」

更新／「滯留鋒」往南移動！大雷雨開炸南高屏　下一波強降雨時間出爐

豪雨來襲！農委會籲稻農勿搶收　災害穀收購救助優

小黃「快車道鬼飄」擦撞...一路狂叭飆罵　公車運將「超敬業」OL淚讚爆

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

「南迴體操教父」董恆毅告別式　饒慶鈴悼祭台東縣旗覆棺…門生不捨

遠距離每次見面都會做　她和金牛男友「說一段話」後悔了：早知我惦惦

這個姓氏好困擾…店員回電確認訂位：請問是「ㄤ先生嗎？」　網笑翻

暴雨淹上小腿！崑山科大「水樂園開幕」　學長淡定：你一年級喔？

國一女HPV疫苗開打　北市評估改採「到校接種」

「吉園圃」15日停用　農委會提補助方案：產銷履歷設專區優先賣

阿羅哈翻車3死13傷！　董座：初步了解是「司機恍神」

更新／「滯留鋒」往南移動！大雷雨開炸南高屏　下一波強降雨時間出爐

豪雨來襲！農委會籲稻農勿搶收　災害穀收購救助優

小黃「快車道鬼飄」擦撞...一路狂叭飆罵　公車運將「超敬業」OL淚讚爆

蔡英文肯定南崁溪整治　中央與地方攜手完成優質環境

林忠正／「韓流」來自台灣社會的「相對剝削感」

目睹老婆傳「我們的孩子」給小王　他從1公尺高…怒摔爛嬰兒！

「南迴體操教父」董恆毅告別式　饒慶鈴悼祭台東縣旗覆棺…門生不捨

遠距離每次見面都會做　她和金牛男友「說一段話」後悔了：早知我惦惦

這個姓氏好困擾…店員回電確認訂位：請問是「ㄤ先生嗎？」　網笑翻

《黑澀會》米奇「討厭勇兔」氣玉兔不相挺鬧僵！錄到一半不爽走人

全家找狗1hr！里長廣播「關鍵10字」　爸笑哭：全里都認識牠了

蟻居不一定省錢　大安區3坪雅房租金竟要1.8萬　

快訊／雨彈狂炸南台！成功大學鳳凰木倒塌　男大生「騎車經過」慘被壓傷

生活熱門新聞

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一..

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重..

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」..

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被..

他小時摔車開天眼！嬤出殯前託夢..

婚前健檢＝不信任？報告一出他懂..

快訊／大雷雨襲7縣市「煙囪雲出..

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一..

好市多買洗髮精　男友香到崩潰…

機車置物箱自製杯架　材料只需橡..

滯留鋒往南移動！大雷雨炸南高屏

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆..

學測48級分　他推甄交大+政大..

更多熱門

相關新聞

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

一名年輕OL日前想在台北東區租屋，看到侯姓男網友釋出分租資訊，標註租屋處還有空房，便和對方約時間看房。沒想到當天2人看對眼，加上孤男寡女共處一室，當場發生性關係。事後，女子翻臉不認人，指控侯男下藥性侵。但檢方發現2人事後有說有笑，還一起去吃永和豆漿，認定罪證不足，處分不起訴。

神秘電話警告！她看房完「聞人肉焦味」

3歲兒說這段話　媽聽完爆哭：大兒子投胎回來

30年老透天！食物放1樓「5分鐘臭酸」嚇壞

鄰居家施工冒犯胎神！她三度血崩信了

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

即／公路總局：阿羅哈司機開車達9小時

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面