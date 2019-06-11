「破舊套房」突變好美　情侶入住遇3件事：點開網站嚇到說不出話

▲原PO說，其實很滿意原本的小套房，但因另一半想換大一點的房子，所以他們提出申請。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「網站一點開，我嚇到說不出話…」一名男網友分享和另一半的租房經驗，依序發生了三件事，「說也奇怪，在這場夢之後，我們再也感覺不到這個房子裡有其他人。」他想說，「謝謝祢，房東太太，再見了。」

原PO發文分享表示，當初住在同一棟大樓樓下的一間小套房，某天發現有間擁「無敵海景」的超高樓套房要出租，可奇怪的是，一個月共開放了四次參觀時間，他每次都會上去看，算算來了約70組人馬，無論怎麼看，大家都覺得這間房子又髒又舊，即便已經重新粉刷整理過。

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原PO指出，其實很滿意原本的小套房，但因另一半想換大一點的房子，所以他們提出申請，但以更便宜的價格出價，想說試試看，沒有也沒差，「當時我還說，萬一沒人申請要給我們怎麼辦？我覺得那房子好破舊啊，實在不想搬！」

▼原PO說，當初看房時覺得房子又髒又舊。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO說，沒想到還真的只有他們申請，因房仲不想再讓房子繼續空著虧損，只好低價租給他們；他們拿到鑰匙，想說先上來打掃，就遇到隔壁鄰居淚眼婆娑告知房東剛過世，並娓娓道來這間房子的故事。

「原來我的房東在此獨居了50年，她是名人，非常喜歡這間房子」，原PO表示，但因房東年紀太大，身體不良於行，半年前已搬到療養院居住，房子也因此空下來，由她外地的家人把房子整理好後出租。

「我很震驚，但還是得打掃，於是開門進屋，咦？這是同一間房子嗎？」原PO邊打掃邊感到納悶，心想為什麼房子變得不太一樣，之前感覺好髒好舊，現在卻覺得房子好美，明明什麼都沒改變；晚上等另一半回來，面對此情此景都百思不得其解，又請樓下鄰居上來看，他們也覺得怎這麼詭異，與之前看到的不一樣，這是第一件發生的事情。

原PO指出，由於搬家很突然，新契約已經開始，但樓下租約還有10天才到期，因不想同時付兩邊房租，所以把樓下短租；來租的人是外地遊客，某一天問他這附近有哪些景點可以去玩。

▼原PO拿到鑰匙進屋，突然發現房子變好漂亮。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

「當時我腦海裡想到的是，可以介紹他們去附近一座大橋走走」，原PO說，因不好解釋地點，所以搜尋地址給他們，卻不知為何點錯網址，連結到一個橋牌社的網站，「網站一點開，我嚇到說不出話，首頁正在發布我房東過世的消息，以及介紹生平，並附上一張祂笑容燦爛的照片，原來我房東生前是該橋牌社成員。」

「這怎麼可能？全世界有上千萬個網址，我怎麼會剛好錯點到我房東的網站去？」原PO表示，「看著祂的笑容，我瞬間明白了一切，應該是房東太太想讓我們租下祂的房子，所以當初在祂彌留之際，鬼遮眼了所有人的眼睛，才會讓大家看到這個房子又髒又舊，導致沒有人想租。直到我們租下，確定我拿到鑰匙後，祂就過世了，這是第二件事情。」

原PO住進新房子的第一年，一直都覺得房子裡有其他人，甚至還親眼看到椅子在他面前移動；他倒是平常心看待也不會怕，畢竟房東太太在這住了50年，非不得已身體不行才遷出，可見祂有多珍愛這間房子，「反倒是我們打擾了祂的住所，所以一直都維持得很乾淨，出於尊敬。」

▼原PO分享租房的故事感動許多人。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

「於是發生了第三件事情」，原PO說，一年後某天夢見房東太太，奇怪的是，自己只看過祂的照片，但在夢裡就知道是祂，雖然祂在夢裡看起來比較年輕，「祂跟我說祂要走了，來向我道別，很謝謝我們把祂的房子維護得這麼好，祂很喜歡我們，希望我們可以安心地住下去。」

「然後請我跟祂女兒說，祂來找過我的證據，是祂女兒把祂最珍愛的梳子收藏在身邊。」原PO表示，說也奇怪，在這場夢之後，他們再也感覺不到房子裡有其他人；如今他們也與新房東、房東太太女兒開始通信，「或許有天我會解開她是否有收藏她媽媽梳子這件事的謎吧」。

此文在「靈異公社」臉書社團引起迴響，許多人感動地說，「好棒喔，冥冥之中您與房東是很有緣分的」、「很溫馨又特別的經驗」、「真的很溫馨，但是版主也是好房客，才會遇到好事」、「好美，可以知道這在哪嗎」。