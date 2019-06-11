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台股終結連4周資金流出　躲開華為概念股改押這3題材趨吉避凶

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲在貿易戰緩解、聯準會暗示可能降息等利多消息加持下，推升華爾街股市反彈走高。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

美國總統川普暫停加徵墨西哥商品關稅，貿易談判露曙光，加上市場預期聯準會即將降息，在眾多利多消息激勵下，全球股市掀起一波反彈行情。觀察上周外資資金流向，亞股轉為流入態勢，而台股則淨流入1.2億美元，展望後市，中信投信表示，聯準會降息訊號出現，在鴿派環境下，短線上可能出現資金潮。

根據彭博統計上周外資資金流向，除了連續5周遭外資賣出的南韓與菲律賓之外，亞股已經轉為流入態勢，其中又以泰國吸金最多，上周獲得外資淨流入3.6億美元（約新台幣113億元）；台股則結束連續4周流出，上周淨流入1.2億美元（約新台幣37億元）。

請繼續往下閱讀...

展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，短線操作上，建議仍避開受到中美貿易戰矛頭指向的相關類股。另從大方向來看，美國若真的降息，將有利於資金流入，不過台股在萬點以上壓力仍然較大，建議投資人應將投資時間放長，或採取定期定額方式介入台股。

▲▼外資對亞洲股市買賣超金額。（圖／中信投信提供）。

▲外資上周對亞洲股市買賣超金額，其中南韓與菲律賓連5周遭賣超。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

觀察匯市表現，周俊宏指出，外資賣壓已逐漸消散，而美國經濟數據開始出現不如預期的跡象，使得美國聯準會主席鮑威爾在上周FedListen的談話偏鴿派，推升市場在今年降息的期待。根據聯邦基金利率期貨的預估，今年9月降息的機率已經來到9成以上，年底降息機率已接近100%。

周俊宏認為，一旦美國聯準會降息訊號出現，新興亞洲國家降息的機率也會跟著上升。在鴿派環境下，短線上可能出現資金潮，而長線上，降息暗示著經濟擴張已觸頂，接下來將往下行，資金可能相對保守，不可輕忽風險。

此外，華為事件讓相關供應鏈受到打擊較大，周俊宏建議，投資人先暫時避開受事件影響的個股，而在電子股相對觀望的情況下，殖利率水準較高的內需相關類股，將較受到歡迎。他指出，儘管內需類股的股價已經走高，但在不確定性未落幕前，包含腳踏車、水泥，或是電信等類股，仍為資金的避風港。

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關鍵字：中信投信,中美貿易戰,華為,外資,亞股,台股,新興市場,聯準會

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