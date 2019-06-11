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鴻海法說會登場前悄開跑　財務長黃秋蓮領軍「九人共治小組」

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▲▼郭台銘表情包。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）史上首次自辦法說會今天（11日）下午在土城總部登場，雖然董事長郭台銘確定不會出席，外傳昨天已有一場法說開跑，並宣布將由總財務長黃秋蓮領軍「九人共治小組」，針對重大事項共同決策，而新任董事長人選也在其中。

鴻海董事長郭台銘積極角逐國民黨總統初選，確定不會出席鴻海法說會，接班議題成為市場關注焦點，並將由五位董事候選人呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳主持法說進行簡報，回應法人關注的幾大議題，包括美中貿易戰對鴻海的影響、蘋果和華為等客戶訂單變化，以及未來鴻海經營模式和接班布局等。

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《金融時報》點出「鴻海：世界科技工廠面臨最大考驗」，內容提到鴻海法說會，除了將面臨郭台銘接班問題之外，還要面臨來自政治和人工智慧（AI）的兩大威脅，尤其是美中貿易戰加劇，鴻海如何降低夾在兩大國之間的衝擊成為難題，以及如何因應AI的發展，改變市場從大量生產，走向高利潤產品的模式。

同時，外傳昨天已有一場法說開跑，主要的對象是持股較多的法人股東，並在會中宣布將由總財務長黃秋蓮領軍「九人共治小組」，針對重大事項共同決策，而新任董事長人選也在其中，成為市場關注的焦點，不過股價靜待法說會內容，今天以72.10元開出，早盤於平盤下震盪。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,法說會,呂芳銘,劉揚偉,李傑,盧松青,戴正吳

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