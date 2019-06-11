台泥因大陸雨季5月營收年減5.51%　亞泥年增9.58%



▲台泥（1101）因中國大陸華東、華南雨季來臨，導致出貨量減少，5月營收109億元，年減5.51%，預期第2季表現平穩。圖為台泥董事長張安平。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／綜合報導

水泥雙雄昨（10）日皆公告5月營收，台泥（1101）因中國大陸華東、華南雨季來臨，導致出貨量減少，5月營收109億元，年減5.51%，預期第2季表現平穩；亞泥（1102）5月營收84.4億元，年增9.58%，預估第2季後新開工的基礎建設項目增加，在供給上受調控、需求又增加下，預期會「穩定成長」。

根據統計，台泥連續兩個月營收年增率負成長，5月單月年減5.51%；今年前5月累計營收468.6億元，年增0.24%。台泥表示，大陸南方多地進入梅雨季節，包括台泥目前主要佈局的大陸華東、華南地區，因為降雨影響施工，且今年降雨量較去年充沛，導致出貨量減少，近兩個月單月營收下降。展望未來，台泥預期第2季表現平穩，下半年進入傳統旺季，仍看好大陸水泥景氣。

反觀亞泥受到中美貿易戰的關係，大陸激勵內需強化基建，加上水泥廠錯峰生產政策，大陸水泥價格看漲，對營收貢獻度增加，5月單月營收年增9.58%，統計今年前5月累計營收362.6億元，年增15.26%。

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而今年截至目前為止，營運表現不錯，成長動能持續。展望未來，亞泥也預估，第2季後新開工的基礎建設項目增加，在供給上受調控、需求又增加下，預期會「穩定成長」。