台積電、鴻海休兵　台股早盤狹幅震盪



▲股市示意圖。（圖／路透社）



記者劉姵呈／台北報導

美國總統川普上週五宣布，美墨針對遏止非法移民一事，達成協議，美國政府將「無限期暫停執行」對墨國加稅，這讓美股連續六個交易日上漲。今（11）日在亞股續揚下，台股集中市場加權指數開盤小漲1.07點，以10,567.54點開出；然而在台積電與鴻海表現疲弱下，指數呈現區間震盪，指數目前最高來到10,581點、最低至10,548點。



台積電昨日公布5月合併營收達804.37億元，為今年以來最佳，月增7.7%；惟前五月營收仍年減9%，反映受美中貿易戰及全球智慧手機銷售不如預期等負面因素影響，台積電今年全年營收要達成先前預估微幅成長的難度高，今日股價以240元開出，早盤由紅翻黑小跌0.21%；另外鴻海（2317）今天將召開法人說明會，市場關注董事長郭台銘的接班人選等議題，股價以72.10元開出，早盤於平盤下震盪。

美國總統川普宣布對墨加稅無限期暫停，加上市場預期聯準會即將降息，美股延續上周漲勢，道瓊指數連續六個交易日走高。今晨美股四大指數表現，道瓊指數上漲78.74點，或0.30%，收26062.68點。那斯達克指數上漲81.07點，或1.05%，收7823.17點。標普500指數上漲13.39點，或 0.47%，收2886.73點。費城半導體指數上漲35.08點，或2.54%，收1413.89點。