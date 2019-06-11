美股道瓊連6漲激勵　台指期小漲開出站穩10500點關卡

▲道瓊工業指數連續6個交易日走揚，台指期也跟上這波漲勢，守穩在10500點關卡之上。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

貿易戰隱憂暫時緩解，帶動華爾街股市全面收紅，其中道瓊工業指數連續第6個交易日走揚，亞股漲多跌少，台指期今（11）日以小漲開出，指數一早上揚4點，站穩10500點關卡，截至8點47分在10540點附近震盪。

美墨關稅協議達成和解，加上市場預期美國聯準會（Fed）即將降息，美股4大指數延續上周走勢，其中道瓊工業指數連續6個交易日走高，終場上漲78.74點，收26062.68點；標準普爾500指數也漲13.39點，漲幅0.47%，報2886.73點；那斯達克指數尾盤上揚81.07點，漲幅1.05%，以7823.17點作收；費城半導體指數收漲35.08點，漲幅2.54%，報1413.89點。

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回頭看台灣金融市場表現，股期雙市昨天雙雙大漲逾百點，其中台股在電子股回神強漲下，指數開高走高，連續收復10500點、月線等關卡，終場上漲157.27點，以10566.47點作收，成交量1069.61億元，三大法人同步站在買方，合計買超126.19億元，其中自營商買超27.78億元，投信買超6.24億元，外資及陸資買超92.17億元。

台指期周一早盤同步開高，指數貼近現貨走勢，盤中重返10500點關卡，尾盤174點，收在10539點，與現貨相較，逆價差27.47點，成交量12萬2472口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加6339口至1萬1655口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加7074口至4萬7261口。