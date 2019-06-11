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阿里巴巴計畫香港二次上市　將籌資200億美元

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▲▼阿里巴巴杭州西溪園區。（圖／CFP）

▲中國大陸阿里巴巴集團（Alibaba）。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

中國大陸阿里巴巴集團（Alibaba）計畫將在香港進行二次上市，預計將於今年下半年提交申請，外媒報導指出，該公司已經決定由中國國際信貸集團和瑞士信貸來處理這次上市，預計將能籌資200億美元。

綜合外電報導，阿里巴巴集團在上個月底傳出將在香港進行二次上市，希望能籌資200億美元，預計將於今年下半年提交上市申請，報導指出，該公司已經決定由中國國際信貸集團和瑞士信貸來處理這次上市。阿里巴巴於2014年時在美國紐約首次公開募股（IPO），當時創下籌資250億美元的紀錄。

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消息人士表示，阿里巴巴計畫在香港二次上市是希望能多元化融資管道和提高流動性。報導分析指出，透過在香港上市，在當前中美關係摩擦的時刻，阿里巴巴將能更接近友好的投資者。伯恩斯坦（Bernstein）的香港分析師David Dai表示，「阿里巴巴之所以會做出如此決定，很大一部份是政治因素，但香港市場估值較好應該也是因素之一。」

據陸媒《網易科技》報導，香港交易所行政總裁李小加表示，相當歡迎阿里巴巴回到香港上市，「我們完全不意外，因為遠走的人總有一天會回家。」

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關鍵字：IPO,阿里巴巴,中國大陸,美國,中美關係,港交所,香港

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