仁寶5月營收再創同期新高　廣達年增兩成

科技大廠股東會緊鑼密鼓，下周由台達電率先登場，緊接著大立光、可成、緯創、英業達等接力，IC設計相關則有群聯、力旺、原相等廠，股東會將釋出下半年展望，及如何因應變化多端的中美貿易戰，及華為禁令影響等，皆為投資人關注焦點。