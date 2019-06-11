仁寶5月營收再創同期新高　廣達年增兩成

▲仁寶5月營收亮眼。（圖／資料照）
記者周康玉／台北報導
代工廠昨（10）日公布5月營收，廣達與仁寶「雙增」，在月增率與年增率皆有成長，其中，仁寶5月連三月創下歷年同期新高，廣達則是月增與年增均達雙位數以上，表現亮眼。
仁寶5月營收845.99億元，月增3.4%、年增6.6%，不僅維持在800億元高檔水位，更是連三個月創下歷年同期新高。
仁寶5月出貨量回升到400萬台，較上月增加10萬台。累計1-5月來到3770.19億元 較去年同期增加9.32%。
廣達5月出貨達310萬台，較上月220萬台大幅增加，推升5月營收一舉突破800億元，攀升至886.77億元，月增13.51%、年增21.09%，是今年來新高，旺季效應逐步顯現。累計1-5月達3881.35億元，年增6.81%。
英業達5月營收為408.87億元，月增4.28%，雖較去年減少6.27%，但仍呈現逐季增溫態勢，累計1-5月達1949.62億元，較去年同期增加4.37%。出貨量部分筆電160萬台，較4月140萬台增加14%。
緯創5月營收644.72億元，月增1.45%、年減0.15%，累計1-5月3342.36億元，較去年同期減1.52%。
從四大產品線出貨量來看，除了桌機（DT）持平外，皆呈小幅增長。筆電出貨130萬台，較上月增加20萬台；伺服器18萬台，月增2萬台；桌機（DT）110萬台，與上月持平；顯示器67萬台，月增2萬台。