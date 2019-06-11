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鴻海9人營運委員會揭曉倒數　彭博：黃秋蓮、林政輝在名單內

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▲▼國民黨總統初選參選人郭台銘電電公會致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海今（11）日將舉辦法說會，外媒認為營運委員會將揭曉。圖為鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）董事長郭台銘投身總統大選，宣布淡出鴻海經營。外媒報導指出，鴻海將在籌組九人的營運委員會，做為公司經營決策的核心，鴻海總財務長黃秋蓮以及富士康執行總經理林政輝都將進入該委員會。

先前《路透社》就曾報導，鴻海正計畫大調整管理結構，並將於法說會宣布設立新的「營運委員會（operations committee）」，賦予旗下子公司的高階管理人員更大的控制權，讓更多資深主管參與日常營運，採取「共同管理」模式，打破鴻海過去由一人領導的決策方式。現在《彭博》引述消息人士指出，這個委員會將由9人組成，定位為僅次於董事會的最高決策核心，而有鴻海錢媽媽稱號的鴻海總財務長黃秋蓮以及負責中國大陸iPhone生產業務的富士康執行總經理林政輝都將進入該委員會。但對於這樣的消息，鴻海並未發表回應。

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日前鴻海董事會候選名單出爐，6席董事包括郭台銘、呂芳銘、盧松青、劉揚偉、戴正吳和李傑，對此，郭台銘受訪表示「絕對不會回去當董事長」，並向媒體透露，接班人不是鴻騰精密主席盧松青，也不是夏普社長戴正吳。至此，鴻海董事長之位進入3選1的局面，今天路透引述知情人士表示，鴻海準備提名晶片業務主管劉揚偉，接替郭台銘出任董事長，而且劉揚偉也是鴻海日本夏普（SHARP）的董事。

今（11）日鴻海將舉辦法說會，這是鴻海歷史上首次自辦法說會，且將由鴻海五位董事候選人主持，郭台銘先前就對此表示，公司各事業群有很多很好的總經理與主管，這也是他們第一次對外亮相，郭台銘說，「他們會把治理鴻海的想法與規劃向所有法人交代，讓大家對鴻海有信心」，預計呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青和戴正吳等五位董事候選人將針對鴻海的競爭利基及未來發展計畫，對外界說明。

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