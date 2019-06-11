勞資爭議延燒　長榮航：堅持協商會議無條件直播

▲針對勞資爭議，長榮航空澄清並未接受勞動部之建議，長榮航仍堅持要開放媒體進場直播。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空勞資爭議持續延燒，長榮航空今（10）日晚間表示，為避免協商過程勞資各說各話，仍將堅持協商會議必須無條件直播，在勞動部、交通部、民航局的斡旋下，將再次進行會前會，並訂6月20日再進行重啟協商第三次會議。

長榮航空今日應邀參加勞動部主持之會議，與桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)進行再次協商前的會前會，但因桃空職工堅持對協商直播設下諸多限制，導致雙方無法達成共識。

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對於桃空職工發布之新聞稿，提及「長榮航空在協商過程中曾表示可接受不直播的協商會議」，長榮航空則澄清此為勞動部之建議，長榮航仍堅持要開放媒體進場直播。

長榮航空表示，桃空職工不問是非曲直，就抹黑長榮航空，且這已經不是第一次桃空職工仗著會議不公開就公然說謊抹黑，此等行徑嚴重影響雙方互信，長榮航空對此表達嚴正抗議，這也是長榮航空堅持協商會議必須無條件直播的原因。

▲長榮航空針對工會8項訴求一覽表。（圖／長榮航空提供）

長榮航空認為，勞資爭議的訴求，只有當事人最清楚爭點所在，應該由勞資雙方自己談，才能有利會議的進行，且勞資雙方對於第三方公正人及專業人士的認知恐有落差，將會成為另一個爭議，實有礙勞資雙方實質協商。

對於桃空職工提出由台北市勞工局長賴香伶、台灣大學社會學系教授范雲、台北市議員邱威傑等三位擇一擔任主持人，長榮航空認為此三位社會賢達人士對於航空專業及此次勞資爭議的掌握度，恐有不足之虞，因此無法接受。

長榮航空與桃空職工的勞資爭議已引起社會紛擾，也存在諸多疑問，無論媒體、社會大眾及空服員都有知道事實真相的權利，因此長榮航空堅持開放媒體進場直播，不設任何限制由勞資雙方自行協商，以公開透明的方式接受社會的檢視與公評。