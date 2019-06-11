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魏應充攜手四大企業　雲林契作地瓜助農民行銷國際

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▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充攜手四大企業，共同將台灣農產品行銷大陸！（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者謝婷婷；圖／記者謝婷婷攝）

▲魏應充攜手四大企業 雲林契作地瓜助農民。（圖／記者謝婷婷攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充攜手中國全家、德克士、真臻鮮及金色大地等四大公司，今年跨海契作地瓜 600 公頃。

記者李彥慧／採訪報導

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為守護農民、幫助農民生活，頂新和德文教基金會創辦人魏應充攜手中國全家、德克士、真臻鮮及金色大地等四大企業，今年跨海契作地瓜 600 公頃，其中有200公頃位在雲林縣，特地在雲林舉辦啟動種植與觀摩會，共同將台灣農產品行銷大陸！

▲魏應充攜手四大企業 雲林契作地瓜助農民。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼在雲林啟動種植與觀摩會中，魏應充親自體驗地瓜契作的過程。

▲魏應充攜手四大企業 雲林契作地瓜助農民。（圖／記者謝婷婷攝）

在雲林啟動種植與觀摩會中，魏應充親自體驗地瓜契作的過程，魏應充表示，土地不能讓它休耕或癈耕，所以他有一種責任要幫助農民，讓台灣農業走到國際上。

金色大地總經理呂政璋表示，生產出來的地瓜，其中一部份會在便利商店變成烤地瓜來銷售，另一部份變成地瓜薯條、呱呱球，還有一些地瓜泥要做成地瓜麵包，希望把台灣台農57號地瓜應用到最大，而且這是一個最好的兩岸交流，台灣農民種的好產品，不管在台灣或是世界各地都能吃到。

▲魏應充攜手四大企業 雲林契作地瓜助農民。（圖／記者謝婷婷攝）

▲魏應充表示，土地不能讓它休耕或癈耕，所以他有一種責任要幫農民，讓台灣農業走到國際上。

現場還有數十位農民代表到場講解地瓜種植的過程，更期盼透過集團拋磚引玉的動作，能帶動農業發展。魏應充說：「我從小在農村長大，國小三年級就要幫忙家裡種菜，也要幫忙賣菜，很多農作我都種過，深知農民的辛苦。」他也希望，透過台農57號地瓜銷售到大陸，能穩定農民收入，讓青年回家就業！

▲魏應充攜手四大企業 雲林契作地瓜助農民。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台農57號地瓜銷往大陸，讓民眾吃到台灣地瓜的美味。

從小在農村長大的農民黄春惠說，農民懂得種但不懂得產銷，企業家願意走入農村推動契作，協助農民產銷，對農民改善生計真的有很大幫助。73歲雲林縣民李淑蘭說，她平日受僱到農田幫忙，企業跟農民合作契作，也增加他的工作機會。

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關鍵字：魏應充,雲林,契作,地瓜,農民

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