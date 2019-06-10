金控5月獲利出爐！國泰金單月大賺逾百億　富邦金保住獲利王寶座

▲ 5月份15家上市櫃金控獲利。（圖／記者戴瑞瑤、吳靜君製表）

記者戴瑞瑤、吳靜君／台北報導

上市櫃15家金控今天(10日)全數公布5月份獲利，全體金控5月賺373.64億元，其中國泰金單月大賺112億元，創下歷年新高紀錄，主要就是受惠於新台幣貶值，國泰人壽單月獲利飆高，帶動國泰金單月稅後淨利衝高逾百億；富邦金單月雖只賺68.8億元，但每股稅後盈餘(EPS)達2.33元，仍保住獲利王寶座。

15家金控5月獲利全數出爐，5月份金控共賺373.64億元，比起4月份的281.79億元、增加32%。今年前5月共賺1524.12億元，但相較於去年同期仍稍微減少約8%。

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國泰金5月份獲利表現亮眼，單月稅後淨利高達112億元，創下歷年來5月新高紀錄，累計前5月稅後淨利達290億元，EPS為2.25元，不管是單月獲利、累計稅後盈餘都位居全體金控之首。

國泰金表示，5月主要因為新台幣大貶，旗下子公司國泰人壽外匯避險績效佳，加上投資績效良好，國壽5月稅後淨利高達86.1億元，比4月份大幅成長1.63倍；另一獲利引擎國泰世華銀行，5月稅後淨利也有23.2億元，兩大獲利引擎驅動之下帶動國泰金單月獲利衝破百億元。

雖然國泰金單月大賺逾百億，但富邦金EPS仍以2.33元，高於國泰金的2.25元，保住金控獲利王的寶座。富邦金5月稅後淨利68.85億元，累計今年前5月稅後淨利238.46億元，其中子公司富邦人壽5月稅後淨利43.28億元，較去年同期成長8成。

另一獲利引擎台北富邦銀行，5月稅後淨利17.72億元，由於淨利息收入、手續費與金融市場操作帶動收益成長，累計前5月稅後淨利94.53億元，較去年同期成長7%。

中信金5月份稅後盈餘為35.16億元，累計前5月稅後盈餘171.92億元，比起去年小幅衰退9%，每股稅後盈餘（EPS）為0.88元。中信金表示，因為美元升值、新台幣貶值，加上債券殖利率走低，壽險在債券操作及匯兌收益有不錯表現，但因股市波動大利益抵銷，銀行則是在存放款業務及手續費收入持續成長。

新光金5月稅後盈餘15.81億元，較4月減少8.1億元、衰退逾3成，但較去年同期大增85%。新光金旗下新光人壽5月份也同樣受惠新台幣貶值，但人民幣債券影響評價損益，並增提所得稅，導致新光金單月獲利衰退。

台新金5月稅後盈餘12.97億元，累計前5月稅後盈餘69.49億元，與去年同期相較成長7%，EPS為0.59元；玉山金5月稅後盈餘14億元，也比4月份17億元衰退，累計前5月稅後盈餘83.0億元，則較去年同期成長10.1%，創歷年同期新高。