毫無懸念！一銀總經理缺　原老總鄭美玲回鍋接重責

▲現任一銀總經理蔡麗雪因身體不適，辭任一銀總經理之職，將由現任第一金人壽董事長、原一銀老總鄭美玲回鍋接任重責大任。（圖／記者湯興漢攝、資料照）

記者吳靜君／台北報導

一銀總經理蔡麗雪因為健康因素，向財政部請辭總經理一職，財政部已經同意，並且將依公司法、證交法及財政部股權管理規範等法規程序，辦理後續事宜。一銀宣布，財政部改派法人董事由蔡麗雪改為第一金人壽董事長鄭美玲，幾乎已經確定一銀總經理的職缺，由原一銀總經理鄭美玲回鍋重掌重責，這也是市場上最為期待的人選。

行政院長蘇貞昌上任，首波公股人事調動，將原本是台灣金副總蔡麗雪調任一銀的總經理；而一銀的原總經理鄭美玲則轉任第一金人壽擔任董事長。當時，此項人事命令，也引來外界不少的討論。

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原因來自於鄭美玲處事認真、具銀行專業，在人事調動中，將他調往第一金人壽讓外界認為「調動到邊陲」、「明升暗降」，很多人都替鄭美玲感到不平。一銀晚間在公開資訊觀測站宣布，財政部改派法人董事蔡麗雪改為鄭美玲，等於是宣布由鄭美玲接任總經理的職缺。

鄭美玲離開學校後的第一份工作，就進入第一銀行服務，從未離開過第一金集團體系，從行員一路往上爬，不論在財務部、國外部等多個部門歷練，也就是正統的「一銀人」。

財政部今（10）日發布聲明，蔡麗雪上任以來積極任事，發揮金融專長協助第一銀行業務推展，予以肯定。蔡麗雪現因個人健康因素，擬辭任第一銀行總經理職務及其兼職，包含一銀常務董事、第一金董事，財政部尊重其個人意願，將依公司法、證券交易法及財政部股權管理規範等相關法令規定程序，辦理後續事宜。

一銀：蔡麗雪盡心盡力 造成身體不適

一銀也表示，蔡麗雪自4月8日就任以來，為推展第一銀行多項業務，除了親自參與北、中、南等3場分區經理座談會，期間也視察10家北部地區營業單位，提點應強化中小企業放款及政府政策性融資等重點業務，聆聽營業單位意見回饋，並給予第一線同仁鼓勵打氣。

在配合政府扶持中小企業與小微企業政策方面，蔡麗雪更特別強化小微企業優惠貸款，搭配運用中小企業信保基金研議的小微企業專屬信保機制，增進小微企業融資；精進「微企e時貸」網路申貸及審核功能，運用e化平台協助支付系統商家、信用卡收單特店等小微企業融資，督導並給予營業單位推展的策略與執行方法。一銀指出，蔡麗雪盡心盡力推動銀行業務，造成身體不適，導致自5月27日請假至今。

