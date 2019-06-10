勞動部邀長榮勞資協商近4小時　20日協商前絕不輕易罷工

▲勞動部次長林明裕（左）、勞動部勞動關係司長王厚偉（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

桃園市空服員職業工會醞釀發動罷工，勞動部今（10）日邀請長榮航空、工會召開協商會前會，勞資雙方交鋒近4個小時，終於取得在20日啟動協商會議的共識，至於會議程序的主持人、是否直播等細節將於近期召開第2次會前會討論。

長榮航空空服員勞資爭議持續延燒，7日通過罷工投票雙門檻，正式取得罷工合法權，勞動部今天邀約勞資雙方進行協商會前會，不過尚未達成共識，近期將會再次召開會前會討論，預計20日啟動協商會議。

請繼續往下閱讀...

勞動部次長林明裕表示，勞動部因應罷工投票，今天下午3點邀請勞資雙方以及交通部，召開協商會前會，達成以下3項共識，首先是雙方達成在6月20日下午1點正式舉行協商會議，再者是對於直播方式，以及第三方公正人士的邀請，最後勞動部長許銘春對此事高度重視，特別指派勞動部官員穿梭在兩方陣營中，勞資雙方展現最大誠意，才能取得重大進展。

勞動部勞動關係司長王厚偉指出，針對直播議題，長榮航空認為公司是公共運輸業，若正式進入協商，可能有必要讓社會大眾清楚協商狀況，但工會想法並不是拒絕直播，而是從能夠真正解決問題角度看待協商，任何協商最大目的是解決爭議，而直播也涉及空間則需要溝通，因此仍需磋商。

▲空服員職業工會醞釀發動罷工，勞動部今天邀請長榮航空、工會召開協商會前會。（圖／記者紀佳妘攝）

至於第三方公正人士，王厚偉說，公司認為由勞動部和交通部共同主持，但工會認為協商會涉及法理上論述，對工會來說，透過直播可能需要有論述空間，若有第三方公正人士在場，會議不僅能夠順暢，也能合理公平的進行，有助於勞資雙方早日達成共識。

空服員工會秘書長周聖凱表示，在主持人選上，或是航空業勞資爭議牽涉複雜的背景知識，像是薪資計算、團體協約法等，皆須專業意見入場輔助說明，這2點並沒有達成共識，同時也強調工會不拒絕直播，但必須在公平、對等的前提下進行；若資方拒絕與工會協商，屆時將不排除罷工的可能性。

勞動部今天再三確認，長榮航空勞資雙方將在6月20日召開協商會議，王厚偉強調，協商是解決問題的途徑，這是必要且不能拖太久的事情，20日展開協商是雙方目前同意的方向，相關程序和細節則在第2次會前會進行討論，包括議事程序的主持人、直播與否、議題討論等。