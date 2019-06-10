統一超前五月營收突破千億大關　受惠聯名帶動零食業績成長二成

▲受惠於掌握聯名商機，統一超商今年前五月累計合併營收達1,034.6億元，較去年同期成長3.76%。圖為統一超商總經理黃瑞典。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

超商吹起跨界聯名風，成為帶動業績成長主力。統一超商今（10）日公佈最新財報，今年前五月累計合併營收達1,034.6億元，較去年同期成長3.76%；法人表示，第三季向來是超商業者的傳統旺季，可望挹注統一超再創獲利高峰。

統一超商表示，今年五月合併營業額為216.88億元，較去年同期增加3%，主要受惠於掌握聯名商機，攜手丸亀製麵推出聯名鮮食，帶動相關業績成長超過10%；專案架活動推出「超級聯名7大名店賞」，也帶動零食業績成長超過20%，推升營收穩定成長。

請繼續往下閱讀...

▲7-ELEVEN將聯名層次拉高，把知名連鎖專賣店販售的人氣宵夜化身為零食，帶動今年五月零食業績成長超過20%。（圖／統一超商提供）

受到高溫多雨等氣候因素影響，帶動CITY CAFE、便利用品業績成長，另外針對夏季陸續推出「日式紅豆奶露」、「黑糖冬瓜珍珠」等新品，並於5月推出信用卡消費滿500元現折100元活動，吸引超過30萬人參與，帶動來客數增加。



轉投資事業方面，海外事業菲律賓7-ELEVEN目前店數已達2631店，較去年同期增加262店，持續進入新區域展店帶動整體業績成長超過20%；康是美受惠母親節美麗商機，推出「Snoopy換購」及「最強面膜盛典抽獎」創新活動，帶動業績成長。

展望後市，統一超表示，夏季高溫讓冰咖啡需求提升，帶動業績成長，CITY CAFE持續深耕精品咖啡，預計年底將展至1,000店，後續將持續掌握暑假商機與夏季體感飲食需求，創造營運成長動能。

▲統一超商108年5月份合併營收表。（圖／統一超商提供）