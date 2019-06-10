藍公布總統初選名單　和泰董座蘇一仲表態挺郭、批韓：「吃碗內、看碗外」



▲大金空調台灣總代理和泰興業董事長蘇一仲。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

國民黨中央今（10）日上午公布2020總統大選黨內初選名單，網路討論聲勢最大的包含鴻海董事長郭台銘和高雄市長韓國瑜。對此，大金空調台灣總代理和泰興業董事長蘇一仲今日接受《ETtoday新聞雲》的專訪表示，「韓國瑜喜歡說大話，用庶民語言引導民眾，如今證實了他裝模作樣，根本『吃碗內、看碗外』；但郭台銘敢愛敢恨，言行一致。」蘇一仲還說，如果他們兩個要選一個的話，他會選擇郭台銘，並稱讚「他很勇敢」。

年近80歲的蘇一仲，向來在員工眼中總是被認為是位「非常follow時事」且想法跟得上年輕人的董事長，今日接受《ETtoday新聞雲》專訪時也表達自己對總統大選候選人黨內初選名單的看法。

對於高雄市長韓國瑜連續兩週在台北、花蓮舉行大型造勢活動，又因為被問到香港的反送中遊行問題，態度反覆，引發網路怨聲連連，蘇一仲直言：「對韓國瑜我打個『問號』，我覺得根本是同一批韓粉換到另一個地方去造勢，花蓮才33萬人，如果真的有像他說的有超過15萬人，不就幾乎一半人口都到場？」

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▲韓國瑜日前前往花蓮東大門造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蘇一仲說，他非常關注每位候選人所說的話跟實際付出的行動，「我認為韓國瑜就是裝模作樣，其實有眼睛的人都看的出來，他想要的就是選總統，根本就是『吃碗內、看碗外』」，蘇一仲認為，台灣選民不要一味的相信政治人物灌的迷湯，反而要「聽其言、觀其行」，他直指韓國瑜：「一整天只會喊發大財，但上議會質詢卻一問三不知，好像轉接總機，真的是不行！」

相反地，對於郭台銘要出來選總統，蘇一仲則認為他「非常勇敢」。他說，郭台銘「愛恨分明」，相較於韓國瑜總是「閃爍其詞」，他更欣賞郭的直爽；而且相較於韓總是用「口號」在對民眾喊話，但卻無實際作為，他認為郭更為積極、言行合一。「如果他們兩個選一個的話，我會選擇郭台銘。」

蘇一仲說，兩邊政黨互鬥老百姓看了有點厭煩，他自己則比較理性，是選人不選黨，只要不講空話、會做事，他就支持。蘇一仲也提到，像是台北市長柯文哲也是「言之有物」的類型，跳脫政黨的框架，每天早出晚歸，提高施政效率，如果他願意出來選，對台灣老百姓來說也是件好事。