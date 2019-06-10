影／中美貿易戰延燒　郭台銘點名這單位：「不做正事還做錯事！」砲轟政府無作為

記者林淑慧、姚惠茹／台北報導

中美貿易戰持續延燒，牽動全球經貿敏感神經，國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（10）日砲轟蔡政府「不做不為」，並點名中央銀行日前發佈新聞稿公開說明五月進場干預匯市，是「不做正事還做錯事」，要選民對無能政府「再忍幾個月」。

▲G20會議昨（9）日閉幕，爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘今（10）日表示，全球自金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，但目前只看到蔡總統在拚選舉，國政處於停擺狀態。（圖／記者黃國霖攝）

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中央銀行上周指出，五月外匯存底減少3.94億美元（約新台幣124億元），降至4644.34億美元，由於央行在匯市之操作向來是「不能說的秘密」，央行外匯局卻罕見坦言央行五月進場干預匯市，是近二十年來首見。

由於廿國集團（Ｇ20）財長與央行總裁會議9日閉幕，與會代表發表聯合公報，承認貿易戰惡化威脅全球經濟，郭台銘今（10）日緊急召開記者會，砲轟蔡政府對中美貿易戰局勢沒有作為，嚴正質疑蔡政府連匯率該是什麼樣的走勢，都沒有提出對應方針。

郭台銘話鋒一轉，提到美國日前在查匯率操縱國，但央行「不做正事還做錯事」，選民也都很清楚問題出在哪裡，嚴正敬告蔡政府應即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犧牲。

▲爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘今（10）日表示，蔡政府對全球經貿局勢的變化不做不為，點名中央銀行進場干預匯市是「不做正事還做錯事。」圖為中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

針對G20對全球經貿情勢提出示警，郭台銘表示，他作為總統初選候選人，只能透過私人管道向美方、日方求證，而國際貨幣基金（IMF）曾警告，美中貿易戰可能使2020年全球國內生產毛額（ＧＤＰ）降低0.5個百分點，相當於4550億美元。

「我昨天晚上二點鐘睡覺，今天早上七點起來搜集資料，請問政府做了什麼？」郭台銘在記者會上重砲質疑，還說對於無作為的政府，選民只能「再忍幾個月」。

對於動用外匯存底進場干預匯市，中央銀行日前對外表示，五月外匯存底減少，是因為外匯市場波動大，央行基於是五月市場的供需、買賣力道不夠平衡，才需要進場維持秩序。