還見不到春天！財政部預估6月出口連8黑　最大衰退4.5%

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（10）日公布出口金額較去年同期減4.8%，連續第7個月負成長，外界關心，出口是否會出現曙光？財政部預估，6月出口恐怕連續第8個月負成長，會落在-2%到-4.5%。

財政部今日公布海關進出口統計，5月出口277.2億美元，較上個月增加7.3%，但是較去年同期減4.8%，已經連續7個月負成長。累計前5月出口金額為1,298億美元，較去年同期減4.2%。

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電子零組件5月出口金額為90.45億美元（含積體電路）竟意外翻紅，創歷史同月新高，財政部解釋，可能是美光到新加坡投資或者是華為為因應美中貿易戰，提前備料。華為事件恐怕也會影響到台灣供應鏈。財政部表示，華為在手機的銷售量是世界第二，中美貿易戰以及美國的圍堵動作，確實會影響到其銷售量，不過可能會有其他品牌會填補華為的空缺，台灣廠商也會是其他品牌的供應廠商，因此華為的影響還要持續密切觀察。

在主要出口的國家當中，今年前5月出口到美國金額為181億美元，占比為14%；對中國大陸出口金額為501億美元，占比為38.6%，台灣的出口逐依賴漸傾向美國，財政部表示，對美的占比創13年以來的新高；但是對中國大陸的占比，卻是14年來的次低。

主計總處卻已經下調了出口的預估值，今年的出口展望由原本的0.1%調降為-1.2%，是三年來首度下降；第2季調降到-3.4%，第3季維持在持平邊緣，要延後到第4季出口，民眾要有感回升。財政部預估，6月出口金額會在-2%到-4.5%之間，估計連續第8個月負成長。