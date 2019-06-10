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外資上周買多賣少以大陸13.91億美元奪冠 　靜待下周佳音

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▲▼亞洲主要股市外資上周買賣超情形。（圖／摩根投信提供）
▲亞洲主要股市外資上周買賣超情形。（圖／摩根投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

時間進入第二季末，中美貿易戰尚未有進一步發展，外資動態也跟著轉為低調，似乎在等待下周二大活動登場，包括美國聽證會和G20高峰會，預料可對中美貿易戰進程有推進之效。因此，外資上周對亞股動作買多於賣，買超最多為中國大陸的13.91億美元，其次為泰國的3.63億美元，仍維持在今年高檔水準。賣超則出現在南韓和菲律賓，外資已連五賣，惟賣超幅度縮小，分別僅有0.69億美元和0.06億美元賣超。

摩根投信指出，中國大陸和台灣經歷過去連四賣之後，上周終於轉為買超；印度和泰國更是直接獲得外資連三周買超的青睞。不過，市場漲跌幅卻和外資動向相反，可能是內資趁外資進場順勢減碼，例如中國大陸、台灣和印度雖有外資買超，但上周周線下跌坐收；南韓和菲律賓雖遭受外資壓力，但內資卻進場撿便宜，股市反而上揚。泰國表現最一致，上周周線上漲2.05%最威。

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）
▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

請繼續往下閱讀...

統計今年以來，外資買超冠軍仍由印度以113.22億美元遙遙領先，大陸以94.62億美元居次；南韓和印尼累計買超也逾40億美元，僅馬來西亞被外資調節10.8億美元。以漲跌幅來看，中國滬深300指數全年迄今上揚18.4%，印度上漲9.6%；台灣、菲律賓和越南漲幅也有7%左右，表現不俗。

摩根亞太入息型產品經理張乃文指出，隨著美聯儲降息機率升高、大陸近期公布部分經濟數據成長放緩、加上5月底大陸政府接管部分銀行，引發短期流動性擔憂。讓市場預期中方的貨幣政策將延續寬鬆走勢，後續人行可能透過降息、降準，加大公開市場操作和延長中期借貸便利操作（MLF）來提高市場的流動性。

張乃文說，目前投資人對中美貿易戰多採取觀望態度，等待下周美國聽證會和G20上的中美元首會面結果，因此，投資人此時布局亞洲可以採取亞洲高息股和亞債並進的策略，透過高息股的收益和亞債的低波動，增加投資組合抗震能力。

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關鍵字：摩根投信,外資,買賣超,台股,亞股

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