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「調薪情況不錯」！4月經常性薪資4.1萬　年增率連2月突破2%關卡

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▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲根據主計總處統計，4月全體受僱員工每人經常性薪資平均為4萬1767元，年增2.59%。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（10）日公布薪資統計，今年4月全體受僱員工經常性薪資平均4萬1767元，年增2.59%，連續2個月年增幅超過2%，創下近19年以來同月新高水準，主計總處表示，儘管景氣擴張力道持續趨緩，不過廠商調薪動能仍在。

根據數據顯示，今年4月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬1676元，較上月0.26%，較上年同月也增加2.59%；4月非經常薪資6102元，加計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資來到4萬7868元，也較去年同月增加3.97%；今年1至4月經常性薪資平均4萬1589元，較去年同期增加2.27%，而總薪資較上年同期增加1.49%。

請繼續往下閱讀...

另從行業別觀察經常性薪資變動，金融及保險業因部分廠商本月業績較好，月增4.45%最多，而電力及然氣供應業則因新進員工較多，且起薪較低，導致月減2.09%；至於總薪資方面，金融及保險業、用水供應及汙染整治業、出版影音製作傳播及資訊通訊業等均受不放廠商本月發放業績獎金及員工酬勞影響，分別月增32.22%、12.2%、11.38%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，製造業加班工時已連續7個月減少，而工業及服務業加班工時也連續6個月減少，顯示勞動市場受到景氣擴張力道趨緩影響，但尚未看到進一步惡化的跡象；廠商調薪情況不錯，經常性薪資增幅依然超過2%。

主計總處所調查的薪資是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包括本薪、按月津貼等，也就是所謂的「月薪」；非經常性薪資則包含加班費、績效獎金、紅利、年終獎金、年節獎金等，這兩者加計並扣除物價影響後就是實質總薪資。

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關鍵字：主計總處,薪資,薪水,加班,工時,景氣,加薪,獎金,潘寧馨

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