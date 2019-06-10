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達爾膚5月營收年增16.63％　股東會通過配發0.45元現金股利

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▲達爾膚董事長吳奕叡（中）。（圖／達爾膚提供）

▲達爾膚董事長吳奕叡（中）。（圖／達爾膚提供）

記者姚惠茹／台北報導

台灣最大醫美保養品牌DR.WU─達爾膚（6523）今天（10日）公布2019年5月合併營收為新台幣8599萬元，較去年同期成長16.63％；累計2019年1至5月合併營收為新台幣434,495仟元，較去年同期成長23.82％。

達爾膚今年的股東會，由董事長吳奕叡主持，會中通過2018年全年合併營收為新台幣9.63億元，稅後淨利0.25億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.55元，決議配發每股新台幣0.45元現金股利。

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達爾膚表示，5月營收成長主要受惠於第2季母親節檔期傳統美妝通路銷售旺季，接下來因應夏季到來的防曬系列商品、全新潤透光美白系列商品的推出，可望帶動台灣實體通路及大陸電商平台展現良好的業績成長表現，尤其來自大陸電商平台的營收更是繳出年增45％的優異成績。

達爾膚指出，營收成長動能主要來自2015年踏入大陸醫美保養品市場，其中首推獨有的「杏仁酸煥膚系列」明星商品，不僅快速抓住消費者眼球，更由於杏仁酸為親膚性高的果酸、溫和不刺激，可有效清除粉刺、緊緻毛孔、促進肌膚新陳代謝，讓肌膚呈現更細緻平滑的狀態，已經為今年第1季營收貢獻約24％。

展望2019年第2季，達爾膚看好大陸市場營運，加強線上電商平台，並透過專業醫師、成分專家等全方位強化DR.WU品牌力及展現醫美品牌專業深度與產品口碑，並以「以高效低敏的標準，創造最完美無瑕肌膚」，專注研發「高效能」、「低敏感」的專業保養品，保持每年15％的產品更新率，為營運帶來正面的挹注。

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關鍵字：達爾膚,營收,DR.WU,現金股利,吳奕叡

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