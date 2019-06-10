出口連續第7黑　5月出口年減4.8%

▲財政部公布，5月出口較去年同期-4.8%，連續第7個月負成長。（圖／記者徐文彬攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(10)日公布海關進出口統計，5月出口277.2億美元，較上個月增加7.3%，但是較去年同期減4.8%，已經連續7個月負成長。累計前5月出口金額為1,298億美元，較去年同期減4.2%。

5月進口的金額為232.2億美元，較上個月增加0.3%，較去年同期減5.9%，累計前5月進口金額為1137.8億美元，較去年同期減1.2%。5月出超的金額為44.9億美元，較去年同期增加0.7億美元，累計前5月出超為162.1億美元，較去年同期減少42.2億美元。

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受到中美貿易戰的干擾，全球經濟成長動力弱化，國際原物料價格普遍走緩，加上比較基數偏高，使得5月的出口金額為277.2億美元，連續第7個月連續負成長。但是值得注意的是，資通與視聽產品受到產業線回國的的挹注，出口金額達到35.7億美元，創下歷史新高，年增22.9%。

對主要的國家裡，主要出口市場都較去年同期下滑其中歐洲減少11.2%最多；對東協、陸港各減8.0%、6.9%；對美國的出口規模達39.7億美元，年增率8.6%，創下連續32個月正成長，規模也創歷年單月新高。

展望未來，中美貿易關係陷入膠著，影響企業投資與全球供應鏈的布局，明顯提高國際經濟的不確定性，加上高階智慧手機換機周期延長，均將影響台灣的出口動能。惟部分廠商相應調升在台產能配置，以及5G資通技術、人工智慧、物聯網、高效能運算等新興商機，則可望抵消部分負面衝擊。