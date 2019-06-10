無本生意！Google去年靠新聞賺了近1500億元

▲Google去年透過搜尋及Google News，利用新聞媒體賺進47億美元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

Google正靠著「新聞搜尋」系統賺大錢，據美國新聞媒體聯盟（News Media Alliance）今（10）日發布的研究數據顯示，Google去年透過搜尋及Google News，利用新聞媒體賺進47億美元（約新台幣1489億元）。

新聞媒體聯盟由美加2000多家新聞機構組成，該機構近來不斷對搜尋引擎及社群媒體提出抗議，抨擊它們無須雇用記者撰寫稿件、拍攝照片，僅坐等媒體上傳稿件進而從中獲利的做法。今日該集團發布數據指出，Google去年全年光是靠著「新聞搜尋」系統，就賺進了47億美元，而去年全美所有媒體業的數位廣告收入加總也才51億美元。該聯盟也指出，47億美元還算保守的估計，因為它並未計入Google從新聞點擊中獲取的用戶數據的價值。

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根據新聞媒體聯盟的研究，新聞是Google的重要業務之一，該平台的查詢趨勢中有約40%的點擊是針對新聞的。《費城詢問報》母公司母公司PMN執行長艾格（Terrance CZ Egger）表示，這項研究明確地反映出新聞產業的痛苦，「這些平台與我們產業間的互動根本是『毀滅性』的。」

Google與臉書是新聞媒體兩大主要分銷商，它們掌管了新聞媒體80%以上的外部流量，但Google與臉書卻不願將人流導入新聞網站，而是利用它們的「中間人」角色佔據線上廣告收入的很大一部分，這使得傳統新聞媒體在過去幾十年來逐漸失去其重要的收入來源，導致它們在大多數情況下逐漸萎縮或消失。

新聞媒體聯盟主席查文（David Chavern）表示，新聞工作者理應從這47億美元中分到一杯羹，Google過這種方式賺錢，「新聞機構需有更好的結果。」美國眾議院小組委員會將於11日針對美國大型科技公司與媒體的相互關係召開會議，查文表示，希望這項研究能促成「新聞競爭和保護法」的通過，該法案能讓新聞機構有4年時間不受反壟斷法限制，允許它們與Google及臉書等線上平台談判。

查文說：「新聞是維持公民社會的重要內容形式，我認為，從讀者到記者再到政治家，每個人都明白，如果新聞業香師，對我們能否維持這個國家來說是一個可怕的結果。」