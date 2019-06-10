電競工控雙引擎　十銓5月營收創歷年同期新高

▲十銓總經理陳慶文。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

十銓（4967）今（10）日公布5月營收為6.67億元，較上月成長27.78％，較去年同期成長12.31%，更創下歷年同期新高。累計1-5月合併營收達28.82億元，較2018年同期成長5.47%。

十銓表示，由於記憶體業者持續調節庫存且減產控制供給，因此逆勢操作以毛利率較高的電競及工控產品為主力衝刺，相較去年同期出貨量提升逾四成，銷售額增加20％雙成長，挹注集團營收成長動能。

請繼續往下閱讀...

研究機構DRAMeXchange指出，消費型 PC/NB 及伺服器 SSD 搭載率持續攀升。對此，十銓總經理陳慶文認為，消費市場512GB與1TB SSD目前價格落在美金80~120元間，已進入取代傳統硬碟的甜蜜點，無論新裝機或升級需求都在放量，預期2019年SSD搭載率可望突破六成。十銓將把握這波SSD換機潮，積極搶佔市場。

十銓在COMPUTEX 2019活動中，展示旗下電競品牌T-FORCE於展會期間邀請玩家、KOL、實況主體驗新品，並與各大主機板、機殼等週邊廠商共同合作組機，獲得玩家們的目光並熱烈迴響。在技術上持續挑戰極限，積極推動競業合作，擴大全球市占率。

展望未來，2019年第二季DRAM與NAND Flash價格走勢仍受中美貿易及供需影響，雖整體跌幅可望收斂，仍需視整體市場及產業鏈的變化來觀察第三季的價格走勢。根據過往經驗，下半年的產業旺季即將到來，十銓將針對利基型產品衝刺營收，追求全年營收持續成長。