研華5月營收年增3.95%　歷年同期新高

▲研華董事長劉克振。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦廠研華（2395）今（10）日公布2019年5月營收報告為46.49億元，較去年同期增加3.95%，雖然較上月略減0.18%，但仍為歷年同期新高。累計1-5月營收為216.07億元，較去年同期之196.09億元，增加10.19%。

以區域來看，以北美與新興市場成長最為強勁；以事業群而言，網路暨通訊事業群 （Networks and Communications Group, NCG）與智能服務事業群（Service-IoT Group, SIoT）表現較為亮眼。

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若以累計至五月營收來看，以北美與新興市場地區成長最為突出，北亞與歐洲市場則持續穩定成長；事業群表現，仍以嵌入式運算核心事業群 （Embedded-IoT Group, EIoT）與網路暨通訊事業群（Network and Communications Group, NCG）表現較佳。

研華董事長劉克振於日前股東會釋出展望指出，第2季目前接單狀況不錯，但第3季第4季則因外在情勢變化快，還不能確定，但全年獲利應有機會達標。

研華在中國大陸輸往美國產品約占18%，從去年開始，研華已把若干容易移回台灣的部分產品移回林口生產，作為因應中美貿易戰的對策。

劉克振表示，他仍看好大陸市場長期表現，尤其在物聯網、創業、電商創新都非常積極，預料大陸未來在物聯網應用會投入很大，領先歐美地區；工業物聯網也是研華積極發展的一塊，且台灣在這塊的基礎非常好，發展機會也大。