面板雙虎5月營收回溫　友達月增17.9%、群創月增0.7％

▲友達董事長彭双浪、總經理蔡國新。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導

走出面板淡季，友達、群創5月營收均呈現正成長，其中友達（2409）5月合併營收247.4億元，月增17.9%；群創（3481）5月合併營收為210億元，月增0.7％。此外，友達選在14日舉辦股東會、群創則選在20日舉辦股東會，雙虎今年都要改選董事，為董事會注入新血。

友達今天（10日）公布5月合併營收247.4億元，月增17.9%，年減3.9%；累計前5月合併營收1,124.3億元，年減9.8%。整體大尺寸面板出貨量超過1,008萬片，月增35.6%。中小尺寸面板出貨量約1,018萬片，月減10.1%。

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友達股東會即將在6月14日登場，預計將會改選董事，除了原本的董事名單，包括彭双浪、李焜耀、友達環境文化保護基金會代表人蔡國新、明基友達文教基金會代表人陳其宏，獨董則是何美玥、彭錦彬、施顏祥，還找來前華碩投資長蘇艷雪、台灣顯示器產業聯合總會副理事長暨SID台北分會理事長程章林。

▲群創董事長洪進揚。（圖／記者姚惠茹攝）

群創則是在上週就公布5月自結合併營收為210億元，較上月增加0.7％，較去年同期減少4.5％。整體5月大尺寸面板出貨量共計1,024萬片，較上月減少2.8％；中小尺寸面板出貨量共計2,028萬片，較上月增加1.4％。

群創股東會即將在6月20日登場，同樣預計改選董事，由前董事長王志超回鍋，楊柱祥則以鴻揚創投代表身分進入董事會，還有前廣達執行長王震緯則被提名為獨立董事。