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中美貿易戰衝擊免驚　製造業第1季投資年增近3成創8年新高

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲根據統計，今年第1季製造業國內固定資產增購3262億元，年增29.8%，創下2011年第1季以來最大增幅。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰情勢尚未明朗化，引發全球政經局勢緊張，今（2019）年第1季製造業營收達6兆2486億元，季減20.6%，年減3%，終止連續9季正成長的態勢，經濟部表示，全球景氣放緩，以及貿易戰緊張情勢加劇，恐影響第2季營收的成長動能。

根據經濟部統計處調查顯示，今年第1季製造業國內固定資產增購3262億元，季減1.2%，年增29.8%，創下2011年第1季以來最大增幅，其中電子零組件業為因應製程升級，持續擴建廠房及增購生產設備，年增44.5%最多；再者是金屬製品業因持續進行離岸風電相關投資，年增30.9%，最後是化學材料業因增設產線及擴建汽電共生工程，年增30.6%。

請繼續往下閱讀...

展望未來，經濟部指出，受到中美貿易戰不確定因素影響，業者投資步調轉趨保守，不過國內半導體廠商依然擁有領先競爭優勢，持續投入先進製程，加上台商回流及離岸風電等投資挹注，可望帶動製造業投資穩定成長。

至於今年第1季製造業營收達6兆2486億元，年減3%，結束連續9季正成長，其中電子零組件受到智慧手機需求減緩、客戶端庫存調整影響，加上面板、DRAM價格下跌，以及傳統產業受中美貿易摩擦影響，市場減弱需求及價格下滑，導致營收普遍下滑。

經濟部表示，儘管全球景氣放緩、智慧手機漸趨飽和、貿易緊張情勢加劇，恐影響今年第2季營收成長動能，但隨著人工智慧、高效能運算、雲端伺服器、物聯網、車用電子等新興科技蓬勃發展，加上5G商機逐漸顯現，可望挹注相關產業供應鏈的營收逐步回溫。

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關鍵字：經濟部,製造業,營收,景氣,中美貿易戰,5G,台商

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