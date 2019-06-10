蘇揆公股人事案首踢鐵板！蔡麗雪請辭一銀總經理

▲一銀總經理蔡麗雪。（圖／翻攝一銀官網）

記者吳靜君／台北報導

第一金、一銀總經理蔡麗雪今年4月18日才剛上任，疑似壓力太大向財政部請辭已經獲准，而蔡麗雪上任不到3個月，即請辭總經理之職，也是行政院長蘇貞昌上任之後，首波公股人事名單內，最先落馬者。財政部官員證實，蔡麗雪確實有倦勤的情況，向財政部提出辭呈，但是真正的任期和繼任的人選，要等到行政院核定才能確認。

蔡麗雪上任之後，也引起不少的爭議，包含過去她銀行多在是行政職，實戰經驗少，擔任一銀總經理之職引來「德不配位」的爭議；此外，在金管會尚未核准蔡麗雪總經理之職，一銀就先在官網上公布了新任總經理之職，當時也遭到立委黃國昌的批評。

請繼續往下閱讀...

另外，雖然財政部希望提高台灣Pay提高普及率，訂立用台灣Pay繳稅目標，以「鼓勵」性質，並非「強迫」行員拉業績，但是一銀也遭黃國昌爆料，蔡麗雪透過Line的方式，要求行員必須要達到目標，並且納入考績(KPI)。不過，一銀對此已經予以否認。

根據了解，蔡麗雪自5月底請假，財政部還在尋找接任人選，然後等行政院核定。但是蔡麗雪上任不到3個月，就請辭離開，在蘇揆的首波公股高層人事名單中，任期算是相當短的。

一銀的官網顯示，蔡麗雪曾任台灣金副總、台灣金總稽核、財務管理處財務長、經營管理處協理即董事會主任秘書。