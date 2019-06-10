威力彩今頭獎上看5.1億元「直逼今年最高」　包牌民眾達1成

▲威力彩連槓28期，今天頭獎上看5.1億元。（示意圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

連摃28期的威力彩，距離上次2月28日頭獎開出已超過3個月，今（10日）晚開獎的威力彩，頭獎將衝破5億、上看5.1億元，頭獎獎金逼近前次開出的頭獎獎金5.2億，直逼今年最高。在高額頭獎的吸引下，加上頭獎可能會隨時開出，民眾包牌投注的比例也較往常增加。

威力彩今年2月28日在台中開出5.2億元的高額頭獎後，頭獎連摃期數已高達28期，今晚開獎的威力彩，頭獎上看5.1億元。根據統計，公益彩券2014年以來，威力彩平均24期會開出一次頭獎，現已連摃28期，在高額頭獎的吸引下，加上頭獎可能會隨時開出，民眾包牌投注的比例也較往常增加。

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根據台彩公司的投注系統統計，本期（10日）開獎的威力彩，民眾採用包牌購買的比例為10.6%，也就是有高達1成以上的民眾，採取包牌的方式購買，無非就是希望能增加中獎機會，幸運抱回高額頭獎。

大樂透部分，明天（11日）開獎的大樂透，頭獎已4連摃、頭獎上看1.6億元，大樂透端午加碼的「100組100萬元」加碼獎項仍有35組未開出，明天仍會續開35組加碼百萬獎項。台彩表示，大獎好康讓各地彩券行買氣加溫，整體買氣較平常多3成。

拜春節、端午加碼百萬獎項之賜，統計至6月7日，不到半年的時間，大樂透今年內就已創造了411位百萬富翁，包含大樂透頭獎得主10名、貳獎中獎人59位、春節加碼的百萬大紅包282名，還有目前還在進行的端午「100組100萬元」獎項得主60名。民眾可以把握本週端午加碼最後的機會！