新鮮人期待薪資連3年調降至31K　平均得花67天才能找到工作

▲調查顯示，高達84.3%的畢業生計畫在畢業後立即投入就業市場，另有6%的受訪者選擇繼續升學或考公職。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

隨著畢業季的到來，不少新鮮人準備投入職場。根據人力銀行調查，8成4應屆畢業生計畫畢業後立即投入就業市場，平均得花67天才能找到一份工作，至於期待起薪則連續3年下修，今年平均起薪為31K，顯示期待薪資也更趨於「務實」，整體來看，就業信心不如往年。

1111人力銀行「2019新鮮人求職現況調查」顯示，在準備投入職場的畢業生當中，11.5%有把握在畢業前即可找到工作，而畢業後一個月內可順利上工則占14.8%；平均來看，有意投入職場的畢業生預計67天可以找到工作，相較於去年的36天，足足晚了31天，另有36.8%更坦言「沒有把握何時能找到」。

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▲調查指出，新鮮人期待薪資也更「務實」，連續第3年下修至3萬1085元。（示意圖／記者張一中攝）

調查指出，新鮮人對於第一份正職工作的薪資期待值也更趨務實，從2016年起新鮮人期待薪資從3萬2609元的高點連續3年下修，今年平均期待起薪為3萬1085元。

若從學群交叉分析，以「數理化學群」畢業生的期待起薪最高達4萬909元，再者是「醫藥衛生學群」（3萬4486元）、「工程學群」（3萬3667元），而期待最低的學群則是「遊憩與運動學群」（2萬8221元）。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，中美貿易戰讓全球主要國家經濟成長皆放緩，景氣擴張力道趨緩的現象反映在落後指標的勞動市場，對於今年即將步入社會的新鮮人而言是個警訊。又觀察新鮮人待業期，平均要花67天才能找到工作，比起去年足足多出一個月，提醒畢業生若想無縫接軌職場，必須拿出更積極的求職態度提前起跑。