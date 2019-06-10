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本週五「金控超級股東會」登場　7家金控股利縮水小股東最關注

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▲▼股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）

▲本週五金控超級股東會登場，其中有5家金控今年都將進行董監改選。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

本週是股東會旺季，其中有12家金控都不約而同選擇本週五(14日)召開股東會。去年底受到市場波動多家金控獲利受到影響，加上金管會政策，股民最憂心自己股利跟著縮水；另也有5家金控將進行董監事改選，經營權攻防戰再起；加上聯準會暗示降息，小股東也關注各家金控領導人將如何因應。

去年第4季受到中美貿易戰衝擊，市場波動大，多家金控獲利受影響，尤其是以壽險為主要獲利引擎的金控，獲利表現都「熄火」，加上金管會公開呼籲壽險業少發現金股利、留錢充實資本，股利政策將是今年金控股東會中股民最關切的重點。

請繼續往下閱讀...

今年高達7家金控的現金股利都比去年縮水，包括以壽險為主要獲利引擎之一的富邦金、國泰金、新光金、中信金，另還有開發金、台新金、國票金。

另外，今年共有5家金控將舉行董監事改選，包括國泰金、華南金、元大金、中信金、開發金，獨董提名人選、經營權鞏固大戰都將成為股東會的議題。

金控股龍頭國泰金今年就將進行董監事改選，日前公告今年將選出9席一般董事、4席獨立董事，為因應金管會政策，比上屆多出1席獨董。公告的新任董事提名名單大致與現任相同，但獨董候選人名單中新增了金管會前主委王儷玲，及華南金前董事長吳當傑。

但是根據ISS（Institutional Shareholder Services）最新的「外資投票指南」報告，卻點名國泰金兩位續任獨董苗豐強、魏永篤兼職過多不適任，甚至認為苗豐強出席率過低，成為今年國泰金股東會另一個重點。

今年金控經營權大戰中，最備受市場矚目的就屬開發金，主要是公股可能將在今年6月14日改選後全面退出，民股將力拚拿下9席董事席次。

開發金今年將改選9席董事，包含3席獨董，依照開發金公告的提名董事名單，大股東民股足額提名，公股的台銀提名1席，呈現超額提名。但由於兆豐銀行已出清開發金持股，台銀持股僅2%。過去開發金多為民股配票給公股，據悉今年大股東不打算配票給官股，公股極可能在本屆改選後退出開發金，開發金將結束公民共治時代。

另辜家大少辜仲諒持有的中信金今年也將舉行董監事改選，中信金今年改選7席董事，包括一般董事3席、獨董4席，獨董候選人除張士傑外，其餘3名候選人都是新面孔。依照中信金公布的董事提名名單，中信金足額提名7席，公股台銀仍提名一般董事1席，同樣呈現超額提名。上一屆中信金強力徵求委託書，提名的7席董事全數上榜，今年可否同樣全數「保送」，也備受市場關注。

元大金今年董監改選，現任董事長王榮周任滿兩屆今年卸任，預期現任金控總經理申鼎籛可望升任董座。元大金今年董事席次由13席縮減到9席，包括獨立董事4席，一般董事5席。提名名單包括申鼎籛、馬維辰、陳忠源、江朝國、宋耀明等人。而寶佳集團目前持有元大金股權近4.5%，但元大馬家持股仍達3成，寶佳持股仍無法挑戰元大金經營權或參選董事席次。

此外，近期中美貿易戰復燃，加上聯準會暗示將降息，各家金控董、總會如何看待景氣狀況，會提出那些因應策略，如何調整海外投資曝險等，都會是今年金控股小股東關注重點。

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關鍵字：金控,股東會,中美貿易戰,股利,現金股利,股東

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