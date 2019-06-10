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G20共識貿易戰惡化威脅全球　郭台銘點名這日期：台灣未來的轉捩點

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▲▼郭台銘記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲G20會議昨（9）日閉幕，爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘今（10）日表示，全球自金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，但目前只看到蔡總統在拚選舉，國政處於停擺狀態。（圖／記者黃國霖攝）

記者林淑慧、姚惠茹／台北報導

中美貿易戰持續延燒，國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（10）日表示，針對中美貿易戰的走勢，端視中美能否在6月28日的大阪會議上達成協議，其結論也將成為全球及台灣經貿的關鍵轉捩點。

廿國集團（Ｇ20）財長與央行總裁會議9日閉幕，依據會後所發佈的聯合公報，承認「成長仍然緩慢，下行風險依然存在，最重要的是，貿易與地緣政治緊張加劇」，各國承諾，如果有需要，「會採取進一步行動」。

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法新社指出，在美國推動下，與會代表在九日第二天開會時，同意修改聯合公報中有關貿易的段落，刪除「迫切需要解決貿易爭端」字眼；對此，郭台銘表示，美方之所以堅持刪除並尋求會員國支持，是為了本月底登場的會議營造和諧氣氛，讓中美領導人在好的氣氛下會面，再尋找公正第三方，以利中美貿易戰儘快達成共識。

▲爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘今（10）日表示，蔡政府對全球經貿局勢的變化不做不為，再度強力呼籲政府應即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議。（圖／記者黃國霖攝）

▲爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘今（10）日表示，蔡政府對全球經貿局勢的變化不做不為，再度強力呼籲政府應即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議。（圖／記者黃國霖攝）

對於中美貿易戰的走勢，郭台銘表示，本月底中美會談能否達成共識，外界有二派看法，一是認為雙方能在和諧氣氛的前提下達成共識，讓貿易戰劃下好的句點；但是，也有一派認為美方堅持刪持有關貿易的段落，顯示美方不願背上罪名，雙方仍難達成共識。

「我用45年的工作經驗來看，全球經濟的變化跟政治影響力之間愈來愈緊密，我要告訴選民，郭台銘最懂這些事（中美貿易戰）的來龍去脈…政府要趕快召集駐外單位、召開國安會議，政府要有機制，台灣就不是一個看不到的台灣，一個沒應變力的台灣。」郭台銘說。

「中美貿易戰對台灣的影響何在？這對台灣來說是個重要的轉捩點，」郭台銘表示，他個人對中美貿易戰走勢不多做預測，但是中美雙方若能達成共識，是往好的方向發展，台灣可望比照當年的新加坡，在全球重塑經貿局面的過程中扮演要角。

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關鍵字：中美貿易戰,蔡英文,郭台銘,國安會議,G20

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