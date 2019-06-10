股期雙市3大利多加持！　台指期大漲174點向上攻回10500點關卡

▲股期雙市在3大利多激勵下，今天雙雙大漲逾百點，向上收復10500點關卡。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

今（10）日是端午節後首個交易日，台股期現貨量價齊揚，其中台股收盤大漲157.27點，收在10566.47點，成交量1069.61億元，而台指期表現也不遑多讓，尾盤收漲174點，以10539點作收，成交量12萬2472口。

股期雙市今天擺脫陰霾走勢，雙雙大漲收復10500點關卡，其中台股在股王大立光、權王台積電等電子股強彈下，指數一路震盪走高，一舉突破月線、10500點等關卡，終場大漲157.27點，收在10566.47點，成交量1069.61億元。

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台指期今天貼近現貨走勢，開盤不久後隨即大漲逾百點，指數一路開高走高，盤中向上收復10500點關卡，終場大漲174點，以10539點作收，成交量12萬2472口，而電子期指尾盤上揚2.58%、金融期指也漲0.83%。

法人指出，台股期現貨今天同步反彈走高，主要是美股在端午連假期間大漲，市場對於美國聯準會降息預期，以及美墨關稅達成協議，包含在台股在內等亞股今天普遍走揚，短線上有機會持續反彈，但是否能重回多頭走勢，關鍵仍在中美貿易談判結果，若雙方持續僵持不下，行情可能再度陷入盤整或下跌。