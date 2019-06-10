大學生10大夢幻暑假打工出爐　試吃員、小編、家教全入榜

▲調查顯示，試吃員、粉專小編、才藝家教等工作，成為大學生心目中最為夢幻的打工職務。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

即將邁入7月份放暑假，不少大學生為了賺取生活費、還學貸，暑假期間仍需要一份打工來討生活。根據人力銀行統計，高達9成的大學生有計畫在暑假進行打工，而試吃員、粉專小編、才藝家教等職務成為男、女大生心目中最為夢幻的工作之一。

根據yes123求職網「暑假打工實習與夢幻企業職缺調查」，高達90.8%大學生今年有暑期打工的計畫，續創2012年以來新高；進一步分析想打工的原因，主要是賺生活費、想存錢、增加社會經驗、賺學費以及有學貸壓力。

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▲暑假即將到來，逾9成大學生有打工計畫，只為了賺取生活費、貼補生活開銷。（示意圖／記者李毓康攝）

調查也發現，「粉專小編」奪下男學生心中的夢幻打工職務，緊追在後的是網拍筆記，名列第三為Youtuber，排名第四、第五的是試吃員及活動主持人，至於第6至10名則依序為導遊、網路直播主、秘密客，以及才藝家教、街頭藝人。

相較之下，女大生心中的夢幻打工職務是試吃員，排名第二的是才藝家教，而粉專小編、網拍筆記名列第三、第四，網路直播主則排第五名，其餘第6至10名又分別為Youtuber、秘密客、翻譯人員、展場SG和PG、臨演。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，從調查中看出在學生打工族當中，有人確實背負著沉重的經濟壓力；當然也有人想先累積一些職場實務經驗，希望能替未來的履歷加分。