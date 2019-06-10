美墨捎利多　台股3王領軍電子股終場大漲157點收10,566點



▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美國聯準會暗示可能降息，加上川普宣布暫緩對墨西哥課徵關稅，上週美股上演強力反彈，讓端午節後的台股早盤大漲逾120點，突破月線及10,500大關，盤面上以墨西哥概念股、受惠三星擴大下單的散熱族群表現最活躍。終場集中市場加權指數大漲157.27點，收10,,566.47點，漲幅1.51%，成交量新台幣1069.6億元。



股王大立光（3008）及台積電（2330）今日一開盤就跳空開高，大立光終場收漲1.44%至3,520元；台積電則終場大漲3.45%收240元；鴻海（2317）首次股東會將在明（11）日舉行，在董事長郭台銘投身總統大選，並宣布於股東會交棒，今日股價上漲1.41%，收72.10元。

在台積電及大立光領軍反彈下，電子族群以散熱族群表現最好，因受惠於智慧型手機大廠三星擴大對台系供應鏈拉貨的轉單效應，今日包括有雙鴻（3324）、健策（3653）與泰碩（3338）三檔皆強勢攻上漲停，奇鋐（3017）大漲9.45%、超眾（6230）也大漲逾7%等表現最強勢。

另外因墨西哥同意加強對邊界管控，美國宣布暫停對墨西哥加徵關稅，激勵概念股包括緯創（3231）大漲逾5%、仁寶（2324）、英業達（2356）等股價反彈，皆上漲超過1%、3%。

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法人指出，儘管中美貿易戰目前沒有再傳出利空消息，但仍得看G20前後是否能有進一步的協商；而6月為股東會旺季，投資人可以多關注公司經營者對於中美貿易戰看法以及下半年需求展望。