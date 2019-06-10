G20示警貿易戰惡化威脅全球　郭台銘：總統少跑廟宇拚選舉，多開國安會議

▲爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘今（10）日表示，蔡政府對全球經貿局勢的變化不做不為，再度強力呼籲政府應即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

廿國集團（Ｇ20）財長與央行總裁會議9日閉幕，與會代表發表聯合公報，承認貿易戰惡化威脅全球經濟，爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘今（10）日召開記者會敬告蔡英文總統，應該少跑點拚選舉的廟宇行程，即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犧牲。

依據廿國集團（Ｇ20）財長與央行總裁會議，會後發佈聯合公報承認「成長仍然緩慢，下行風險依然存在，最重要的是，貿易與地緣政治緊張加劇」，各國承諾，如果有需要，「會採取進一步行動」。

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對於G20示警，郭台銘表示，他從昨日深夜至今天早上分別向美方及日方求證，並向在場拿出手寫傳真的統計數據指出，國際貨幣基金（IMF）曾對中美貿易戰的影響提出預估，將使全球經濟成長率下降0.5%，影響額度相當於4500億美元，世界銀行也提出貿易戰將使2019年全球經濟成長率從2.9%下降至2.6%，相當於2700億美元的經貿總額。

▲G20會議昨（9）日閉幕，爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘今（10）日表示，全球自金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，但目前只看到蔡總統在拚選舉，國政處於停擺狀態。（圖／記者林淑慧攝）

「國際貨幣基金、世界銀行都提出全球經貿總額的下滑，這還不包括美國加徵25%關稅的影響，」郭台銘指出，中美兩國已從貿易戰擴大到全面對抗，全球自金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，形成世界上第十七個「修昔底德陷阱」。

郭台銘表示，面對全球經貿局勢的嚴峻挑戰，總統作為國家領導人應該要預見、提出並解決問題，但目前只看到蔡總統在拚選舉，國政處於停擺狀態，強調「你不動不代表世界不動，蔡政府卻是不做不為。」