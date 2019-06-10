6月二大關鍵牽動市場氣氛　多重基金提高勝率



▲統計多重收益型基金與持有時間長短產生的報酬率。（圖／摩根投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

今年來全球市場陰晴不定，第一季相對樂觀的情緒進入5月因中美貿易戰迅速變臉，投信法人指出，隨時序進入6月，二大觀察重點將是6月17日的美國聽證會和6月底的G20峰會，所牽動的貿易戰發展，將再度影響市場情緒，投資人想應對多變的金融市場，建議透過廣納各式資產的多重收益型基金，讓穩定資產與提高投資勝率一次到位。

統計自2008年底以來的歷史數據分析，只要在任一個月進場投資並持有多重收益型基金兩年以上，正報酬機率即接近百分百；若是進場投資後持有時間拉長至三年以上，正報酬機率甚至可以達到100%的好表現。

摩根投信產品經理陳若梅表示，沒有人可以準確預測貿易戰還要持續多久時間，所以投資更需要耐心，由於多重收益型基金面對外在波動環境的抗跌能力相當優異，讓投資人免去考慮進場時點的困擾。

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▲本月底G20峰會將牽動市場神經，圖為2018年12月阿根廷G20峰會合影。 （圖／達志影像／美聯社）

另一方面，陳若梅說明，多重收益型基金涵蓋標的多元化，而且所持有的股債標的都具有收益性質，當市場產生波動時，收益部位可提供資產下檔保護；再者，多重收益資產的股票標的，主要以兼顧較高收益率及股價成長潛力的高息股為主，這類股票的波動度通常低於一般股票，即使面臨股市修正下跌，高息股的跌幅也往往較一般股票來得輕。

而美國聯準會自今年暫停升息步伐，部分市場甚至轉向降息，在現階段利率仍相對偏低的環境中，投資市場對於較高收益率的投資依舊有所需求，此時，多重收益基金往往能率先受惠，因為該類基金除了持有高息股，還包含債券、特別股、REITs及可轉債等標的，不只收益，也能參與資本利得的成長契機。

再者，陳若梅分析，整體而言，全球經濟基本面數據確實持續好轉，只是全球貿易問題難免干擾投資情緒，特別是中美貿易戰爭問題仍未有解，雙方發展牽動全球投資信心，短線震盪難免，此時透過多元分散的策略布局，不只能降低整體投資組合受到短線消息型的事件風險影響，也能針對當時市場變化，機動靈活調整各類資產配置比重，提升投資組合下檔風險保護。