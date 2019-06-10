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聯準會暗示降息　美投資級債出頭天

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▲▼聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像） 

記者周康玉／台北報導

美國聯準會主席鮑威爾上周暗示，將採取適當措施，來維繫經濟擴張，預告本波升息循環結束，而未來轉向降息的機率大幅提高。法人統計，1980年以來聯準會降息後的美股、美債表現，整體以債券勝過股票，而且投資級債在停止升息後3年，平均報酬率達38%，勝過各類型債券。

根據Bloomberg最新資料顯示，市場對於未來1年升息的預期已經全數歸零，而下半年降息機率都超過6成，9月之後，甚至突破9成以上，顯示利率政策調整的可能性大幅提高。

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第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，聯準會今年不斷表態貨幣政策趨向穩定寬鬆，而近期的美中貿易摩擦升溫，以及國際金融市場不確定性再度提高，可能促使聯準會採取降息措施，以維持經濟擴張態勢，而此舉也符合美國總統川普的期待。

隨著貨幣政策轉向，勢必帶動市場資金挪移。依據1980年以來的歷史經驗顯示，聯邦基金利率自高點回落後，美股、美債整體仍呈現上漲表現，不過，債券漲幅都勝過股票，並以高評級的公債、投資級債，績效更為突出。

以後6個月為例，公債、投資級債平均各上漲6.2%、5.7%；後1年，漲幅進一步提高到11.1%與10.5%。若拉長時間到後3年，投資級債平均上漲38.1%，超越公債。許書豪表示，聯準會政策由緊轉鬆，債券受到的利率束縛解除，加上，川普投入貿易戰震撼彈，攪亂市場一池春水，資金紛紛尋求避風港。

美國投資級債因為信用品質高、發行量大，以及收益率勝過公債等三大優勢，自然吸引資金大量進駐，最終表現突圍領先。考量貿易戰開打後，全球股市好日子逐漸遠離，許書豪建議，不妨將資金轉進能安度風險，同時兼顧收益與流動性的美國投資級債等資產。

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