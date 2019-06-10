15款刮刮樂中獎先別急著領獎　12月後再領可省稅省荷包

▲民眾買刮刮樂，中獎獎金如果是再2,000元~5,000元之間，先別急著兌獎，先看兌獎期限是否在12月之後，12月之後再兌領可以省稅。（圖／台彩提供、示意圖）

財經中心／台北報導

財政部正在預告「各類所得扣繳率標準」修正，研議調高政府舉辦的中獎獎金扣繳所得稅的門檻從2000元提高到5,000元，包含彩券、統一發票以及運動彩券都會受惠，預計12月之後正式上路。

彩迷們要注意，如果買刮刮樂，有15種刮刮樂正好中獎獎金超過2,000元，在5,000元以下者，現在先別急著兌領，等到12月之後再兌領，可以省下數百元的所得稅，對彩迷來說不僅中獎的快樂，還可以省荷包的小確幸。

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根據台彩的官網公布，共計有15款的刮刮樂，兌獎截止日落在12月之後，包含超級麻將、好運輪盤、66大順、真好中、海底大尋寶、樂刮2000、聖旨到、骰子樂、鈔票滿天飛、樂刮1,000、打地鼠、好運連連、獎金獵人、神保庇、開運密碼等。專家建議，如果中獎獎金是在2000元以下、5,000元以上課稅制度並沒有改變，那麼為了避免「忘記兌獎」，與財神爺擦肩而過，那麼還是即早兌領，獎金早落袋、早安心。

▲刮刮樂上市時間與兌獎截止日。（圖／財經中心、資料來源／台彩官網）

另外，今年7、8月期的統一發票最後截止日，也落在12月之後，所以中四獎、獎金4,000元的民眾也別急著兌獎，可以等到12月之後再兌領，可以省下800元之後的所得稅。

根據財政部統計，從103年到107年第四屆公益彩券發行至去年，5年累計扣繳247億元，平均1年金額49.4億元，比第三屆金額增加，買氣呈現成長，其中104年還貢獻了57億元，為近年來的高點。

並且也發現去年公益彩券銷售額1,141億元，電腦型銷售額595億元，占52.1%，立即型（刮刮樂）銷售額則有47.9%，近年來刮刮樂提供消費者即時性中獎樂趣，並以遊戲型較多樣化而漸漸與電腦型的彩券並駕齊驅的趨勢。