台達電配息5元　海英俊：第2季比第1季好

▲台達電股東會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

台達電（2308）今（10）日10點舉行股東會，通過去年財報及配息政策，將配發現金股利5元。台達電董事長海英俊表示，去年歷經中美貿易戰爭及部分材料成長上漲等影響，台達電業績仍提升，短期預料第2季預料比第1季好，長期則持續看好樓宇自動化及各項基礎設施動能。

海英俊表示，除了小股東，像是操作退休基金的法人股東也很在意配息，台達電的股利政策配息率約在七成上下，以去年EPS7元、配5元來講，已經超過七成配息率，相信股東們應該都可以接受。

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台達電去年營收2,370.18億元，較去年成長6%；營業毛利為636億元，毛利率為26.8%，年增5%；稅後淨利為181.93億元，稅後淨利率為7.7%，較前年微幅減1%，每股盈餘為7元，並配發現金股利5元。

台達電第1季營收為541.02億元，年增6.35%，稅後淨利33.72億元，EPS1.30元，年增21.5%。海英俊表示，公司不做財測，只能說4-6月會比第1季好。

針對中美貿易戰影響，台達電去年透過子公司DEISG收購泰國上市公司泰達電股權，並於今年4月完成收購。台達電部分產線同時遷移回台，包括桃園中壢、台中、台南等據點陸續擴充產能。

海英俊表示，由於台達電過去據點集中於中國大陸、台灣、泰國、印度、斯洛伐克等 都有完整製造基地，透過此收購案，減少地緣政治風險，並提高製造及出貨彈性不像有些公司現在才要遷，後續還有供應鏈及勞工問題待解決，因此公司認為這是「好的決定」。

一名小股東在股東會中特別肯定執行長鄭平工作能力，希望能排除他兼任子公司董事長的競業條款。對此海英俊表示，他認為鄭平是很稱職的執行長，每天早上7點半到，晚上8點半走，一天吃兩個便當，每個月都一定親自到採用台達電的自動化廠裡面做檢討，尤其在中國大陸的勞動力成本上升的情況，經營團隊已經感受到自動化導入的效果了。

▼台達電股東會。（圖／記者周康玉攝）