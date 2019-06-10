凌晨5點回家！他抓包女友「從男人車上下車」　夜遊2HRS辯：沒發生什麼

▲原PO看到女友從別的男人車上下車。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

感情中，許多人都害怕有第三者介入。一名男網友表示，他和女友交往2年多，租屋在女方家附近，近日他跑到網咖玩到早上5點多，騎車回家時，竟然看到女友從別的男生車上下車。事後女方表示，只是跟10幾年沒見的朋友去繞繞，沒發生什麼事。原PO則說「但是我就是龜懶趴火，請問我這樣的反應算正常嗎？」

這位男網友10日凌晨在PTT的Boy-Girl板上貼文，表示他跟女友交往2年多、感情穩定，因為某些因素選擇租屋在女友家附近，「昨晚心血來潮去網咖戰到早上五點多，拖著疲憊的身軀騎車回家時，看到女友從一台車上下車（男的開車）有說有笑」。

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▲原PO女友聲稱，只是和老友出去繞2個小時而已。（示意圖／pixabay）

原PO透露，女友本身是個「所有天分都發揮在睡覺上的人」，每天不包括睡午覺就要睡滿8小時，所以平常大概11點左右就會睡了，假日更可以睡16個小時。「後續當面詢問她時，女方認為只是跟10幾年沒見的朋友出去繞繞，「只有2個小時，沒有什麼事情發生」。

聽到女方說法後，原PO還是很火大，忍不住求助「請問我這樣的反應算正常嗎？」他還補充，說女友對他的要求是「FB、LINE的所有異性都要刪除，前女友電話一律封鎖」，他為了生活和諧已經順從2年多了，這段時間也是循規蹈矩、謹守本分，「想不到……」

▲原PO說，女友是個很需要睡眠的人。（示意圖／Unsplash）

看到貼文後，貼文馬上一排綠色，「你真覺得她平常真的都在睡覺嗎」、「早上5點多，所以她特地半夜3點跟男生朋友出去開車晃晃？真是挺正常的欸」、「果然會綠就是會綠，住多近守護都沒用」、「這沒綠我就不知怎樣能綠了」、「你確定你是正牌男友嗎」、「你們的愛情不平等，我想你自己已經有答案了」、「相信你的直覺，保證有鬼」。

還有網友幫原PO打抱不平，「異性全刪除就已經夠白癡了，她自己卻可以不報備半夜異性外出2小時」、「通常啦，人都會用自己的心態去代入別人。所以禁止你所有的異性往來，代表她自己是很容易出軌的人，認為你也一樣，才會那麼極端的控制」、「她不許你和異性朋友正常往來那自己也該做到，而且半夜3點未告知另一半和異性單獨出門，這行為其實不能算一般社交了，深夜跟一個男的單獨夜遊還沒跟你報備，這麼明顯你還要問嗎？」

也有人表示，「一個正常的女人可不會善妒到叫男友把所有社交都斷絕，尊重謹守分際是一回事，有病是一回事，不過戰網咖戰到早上啊……沒筆電？這種靡爛生活……嗯，什麼鍋配什麼蓋啊」、「還以為是在玩頭文字D的哏，沒想到是現實」、「你看過頭文字d吧？懂了嗎」、「2小時是個很神秘的數字」。

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