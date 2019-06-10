網路報稅應補文件寄送　今日截止

▲網路報稅要檢具的資料，今日之前要寄送（圖／業者提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

所的稅申報已經在5月31日截止，民眾透過網路辦理結算申報者，若有依法必須檢具的相關證明文件及單據資料，應在今(10)日前，以掛號直接寄送戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所或就近送至任一國稅局所屬分局、稽徵所或服務處代收。

財政部提醒，民眾辦理107年度綜合所得稅結算申報，如依稽徵機關提供網路下載或臨櫃查詢的捐贈、保險費、醫藥及生育費、災害損失、購屋借款利息、身心障礙特別扣除額及教育學費特別扣除額資料列報扣除者，可免另檢附繳費單據或證明文件，但列報非屬自網路下載或臨櫃查詢的扣除額者，仍應檢附相關繳費單據或證明文件。

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另外，申報購屋借款利息列舉扣除的其他證明文件，及其他扣除項目如房屋租金支出及財產交易損失等，仍應依規定檢送相關單據憑證，供稽徵機關審核認定。

財政部表示，營利事業利用網路辦理營所稅結算申報，其屬採用會計師查核簽證申報、使用藍色申報書申報及其他須檢送相關書表及附件的申報案件，應在今年7月1日前將會計師簽證報告書、申報書相關頁次及相關附件，以紙本或光碟片寄交所在地國稅局所屬分局、稽徵所或服務處，也要在今年6月27日前，透過營所稅電子結算申報繳稅系統軟體以網路上傳資料。會計師簽證報告書及相關附件，假使未能在期限前送交，將視同普通申報案件。

財政部呼籲，民眾申報所得稅，如有依法必須檢具證明文件者，請儘速於規定期限內寄送稽徵機關，以免權益受損。