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墨西哥暫停課稅利多　緯穎漲8%、電子五哥吐悶氣

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▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

美墨達成協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者周康玉／台北報導

美國總統川普上周五宣布與墨西哥達成協議，將無限期暫停原本預定10日起對墨國加徵關稅5%的措施。在墨西哥出口比重達六成的緯穎今（10）日開盤就跳漲8%，一吐悶氣。

今年初才在墨西科設廠的事欣科上漲4.2%，來到36元；英業達漲2.1%、23.45元。原本母以子貴的緯創上周五受牽連，股價創下波段新低，來到22.5元，今日也強勢翻紅，漲7.22%，攀升至24.5元；台達電則是小幅回升2.03，突破150元。

請繼續往下閱讀...

川普先前推文表示，由於墨西哥難民非法入境美國問題嚴重，將從6月10日開始執行此命令，且未來關稅會逐步調升，直到難民問題解決為止。

緯創在墨西哥業務主要以語音電話（VoIP）和物聯網產品，出貨量非常少；另一部分則是伺服器產線，以緯穎的伺服器組裝為主。法人預估，英業達和緯創在墨西哥廠的營收比重占20%，緯穎則表示，運用在緯創的墨西哥工廠組裝白牌伺服器，墨西哥廠占整體的產能比重約60%。

墨西哥過去一向以保稅區，成為吸引台商的匯流地，包括電子五哥當中的鴻海、和碩、英業達、仁寶、緯創等；緯創旗下的緯穎；工業電腦廠事欣科；電源一哥台達電及二哥光寶科；日月光投控等，都在墨西哥有據點。然而上周四突然因川普推文，要對墨西哥課5%稅，也讓電子五哥波動，上演驚魂記，今日則補漲一吐悶氣。

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