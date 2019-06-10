另類郭台銘與潘若迪尬舞技　大跳「經濟政治健康操」

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘日前在記者會上講解「左腳經濟、右腳政治」理論。（《ETtoday新聞雲》資料照／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今(10)日早上9點參加Yahoo TV《郭董早餐會》和有氧天王潘若迪大跳健康操！潘若迪特地為郭董編創政治經濟舞，「左腳經濟、右腳政治、全民運動別忽視。」

郭台銘向潘若迪請教健康產業的產值大概多少，潘若迪表示，「全球去年達18兆，這個市場非常非常大」而潘若迪過去為了為這塊產業打拼，一周上了高達26堂課，相當拼命，郭台銘開玩笑說，「像你們這種健身教練不能複製，但像我們選舉，還能有這樣的模仿分身。」

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郭台銘與潘若迪皆是白手起家，談到創業艱苦的部分，郭台銘像潘若迪建議，「每次想要放棄的時候，必須要堅持，就像運動一樣，你想要放棄的時候，你就是在一個突破的階段。」

談到粉絲部分，潘若迪表示，雖然他擁有50幾萬粉絲，但他相當注重每一位粉絲，不管是回粉絲留言或按讚，他都親力親為。但郭台銘建議，潘若迪的平台若想擴大，必須要仰賴科技的力量，例如AI人工智慧、5G通訊技術和8K等等，但最重要的是必須要培養接班人，因為「你不知道你能跳到什麼時候」，郭董也提到自己的案例，「像我現在產業能交出去，是因為我過去有培養多位接班人。」

在本次節目中，郭台銘數次強調健康的重要性，他也在節目最後，再度大跳「左腳經濟、右腳政治、全民運動別忽視」健康操。