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受美股激勵台股電金傳全面反彈　早盤大漲近百點突破10,500關卡

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美國聯準會可能降息，且最新就業數據推升市場對於下月就會降息的預期，另外美墨也達成協議，讓金融市場一掃陰霾，美股上週連續幾日大漲。今（10）日台股也大受激勵，集中市場加權指數開盤跳空大漲77.03點，以10,486.23點開出，除油燃與塑膠股之外，電金傳類股大多全面反彈，指數開高走高，一分鐘內漲點超過95點，指數最高來到10,505點。

原訂今日美國將以墨西哥非法移民問題，對墨進口商品加徵關稅，不過上周傳來好消息，美墨經過3天的談判，終於達成協議，美國總統川普表示，美國將「無限期暫停」向墨西哥所有輸美商品課徵關稅。

受美國聯準會上周暗示近期將降息的消息激勵，美股四大指數上周五持續走揚，道瓊指數上漲263.28點或1.02%，收25983.94點；那斯達克指數上漲126.55 點或1.66%，收7742.1 點；標普500指數上漲29.85點或1.05%，收2873.34 點；費城半導體指數上漲15.68點或1.15%，收1378.81點。

請繼續往下閱讀...

法人表示，儘管目前美墨關稅問題暫時獲得緩解，但美中貿易戰火仍未停歇，短期台股仍將持續震盪打底，持續關注17日的公聽會與6月底G20川習會是否有好消息；建議投資人聚焦今日上市櫃公司公布的5月營收，本周也是超級股東會周，高達458家上市櫃公司將舉辦股東會，聚焦第3季營運展望。

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關鍵字：開盤,加權指數,台股,美股,投資建議,亞股,美中貿易戰

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