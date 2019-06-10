美股飆逾半年最猛單周漲勢　台指期開高大漲逾百點蓄戰10500點

▲華爾街股市連續2個交易日走強，帶動台指期一早大漲逾百點，距離10500點僅一步之遙。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

在貿易戰延燒之際，美國聯準會暗示降息的可能性，推升華爾街股市連2天走強，其中道瓊工業指數大漲263點，亞股漲跌互見，台指期今（10）日開高走高，指數一早漲逾百點，距離10500點關卡僅一步之遙，截至8點47分在10470點附近震盪。

中美貿易戰衝突未解，加上美國聯準會（Fed）暗示可能降息，帶動美股4大指數全面收高，其中道瓊工業指數終場上漲263.28點，收25983.94點，上周累計漲幅逾4%，創下6個多月來最猛單周表現；標準普爾500指數也漲29.85點，漲幅1.05%，報2873.34點；那斯達克指數尾盤上揚126.55點，漲幅1.66%，以7742.1點作收；費城半導體指數收漲15.68點，漲幅1.15%，報1378.81點。

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回頭看台灣金融市場表現，台股期現貨6日震盪收低，台股在大立光、台積電等電子股軟腳下，盤中一度跌破10400點關卡，所幸金融股撐盤，尾盤守住年線關卡，終場下跌52.42點，以10409.2點作收，成交量978.99元，三大法人同步站在賣方，合計賣超43.94億元，其中自營商賣超16.97億元，投信賣超3.92億元，外資及陸資賣超23.05億元。

台指期上周四早盤同步開低，指數一路震盪走低，摜破10400點關卡，尾盤下跌96點，收在10360點，與現貨相較，逆價差49.2點，成交量11萬1098口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1553口至5316口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1572口至4萬187口。