中美角力戰！謝金河：川普正聯合次要敵人，打擊主要敵人

▲中美角力戰持續進行。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

近期中國大陸與美國關係的摩擦逐漸增多，財信傳媒董事長謝金河認為，美國總統川普正進行「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的合縱連橫策略，他更列出4大重點分析當前的大陸與美國關係，稱現在雙方正處於敵對狀態，都努力尋找盟友。

謝金河9日在臉書上發文表示，若是以馬列哲學中的辯證法來解讀，美國總統川普正在進行合縱連橫策略，試著聯合次要敵人，以打擊主要敵人。他列出以下4大重點來分析中國大陸與美國當前局勢：

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1.川普用關稅恐嚇墨西哥，説墨國若不能解決邊界移民問題，美國要對墨西哥加徴5%關稅。謝金河提到，台灣的緯穎因為在墨西哥設廠，這個消息一出來，讓緯穎股價殺到跌停。但他表示，這只是恐嚇牌，不會真的這麼做，因為美墨是高度互補的夥伴關係，美國隨後也宣布不課關稅。

2.川普在5月10日宣布對中國大陸2000億美元商品加徵25%關稅後，川普第一個訪問的國家是日本，德仁天皇親自迎接川普、川普和日本首相安倍晉三一起打高爾夫球、川普去看相撲，更親自頒了一個重達30公斤的獎盃，這些動作都象徵了美國與日本是夥伴關係。

3.川普為紀念諾曼第登陸75週年，他到英國和法國，這都是在鞏固夥伴關係的動作，川普在英國人緣不佳，到處都有人抗議，幾個要競選首相的要角也都刻意迴避他，但英國女王與他相談甚歡，英美雖有矛盾，但仍是兄弟一家親。法國總統馬克洪上次跟川普握手，用力過猛，譲川普留下紅紅手印，這回大家一起看諾曼第的彩虹，緬懷二戰傷痕，這仍是夥伴關係。

4.而中國大陸國家主席習近平近期親訪俄羅斯，普丁頒聖彼得堡大學榮譽博士給他，這是中俄雙方積極經營夥伴關係。

謝金河指出，近期中國大陸國務院召開記者會，抨擊美方干預中國大陸主權，人民銀行也預告人民幣貶破七，沒有上限，可以看出中國大陸與美國已攤牌翻臉。而從習近平近日參觀江西永磁生產線，能推測出中國大陸打算打稀土牌；美國方面則是眾議院議長斐洛西為六四擋坦克的坦克人塑像揭牌，謝金河認為，這一切都清楚揭露，「美中正處在敵對狀態，雙方都努力尋找盟友」。