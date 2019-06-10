「鴻海經驗」當總統　郭台銘：我有執行力！我是實幹派！「績效考核」提升效率！

▲郭台銘今年愛心嘉年華宣布鴻海集團及其關係企業2018年總營收突破6兆元。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘，一手創立鴻海集團，2018年包含群創、夏普等關係企業在內的年營收突破6兆元，全球員工數超過140萬人，他的「鴻海經驗」，也成為這次參選總統最強有力的訴求。

畢業於中國海專的郭台銘，當年先是進入前三大的船務公司復興航運工作，當時正是台灣紡織品出口暢旺的年代，郭很快發現若從事出口製造業，將極有發展潛力，因此用母親標會來的十萬元創業，從黑白電視旋鈕做起，逐漸打造鴻海集團，旗下事業橫跨電子組裝代工、面板、連接器等等，事業版圖佈局全球14國，甚至還買下了日商夏普，成功將它轉虧為盈。

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郭台銘對於自己的「執行力」很有自信，強調「我有執行力！我是實幹派！」透過40多年來的經營經驗，他非常瞭解經濟的背後是科技的整合，唯有科技的整合，才能創造有競爭力的經濟。

▲郭台銘誓言引進「績效考核」來提升30%的行政效率。（圖／記者屠惠剛攝）

「如果有一天有機會替人民服務，要用霸氣來指揮方向，最少可以提升三分之一的行政效率！」郭台銘對於當選總統後如何提升政府效率，同樣充滿信心。他說要拿出經營私人企業的精神來管理政府，唯一不同的是「我不再是替股東爭權益，而是替全體老百姓做事！」也就是說，對象雖然不一樣，但是方法基本上差不多。

郭台銘表示，像是私人企業有很多打考績的制度，具體以鴻海為例，假設員工收入是100%，其中只有50％到55％是薪水，其餘45％則是獎金，所以有人平均最低賺50％，有人最高可以賺到150％，每個人薪水多寡是浮動機制，他認為公務人員應該引進這套這套制度，透過考核以績效為導向，藉此提升行政效率。

眾所周知，郭台銘的父親是基層警察，因此郭台銘對於公務員的福利待遇相當瞭解，他認為公務人員調薪幅度一致，是齊頭式平等，反而降低公務人員的行政效率，若說公務人員沒有效率，並不能怪公務員，而是制度本身的問題。

郭台銘用鴻海經驗，不僅藉此證明自己的企業治理能力，對於政府治理更是說過要引進「績效考核」來提升30%的行政效率。雖然他是政治新鮮人，沒有過去的政績，但經營鴻海45年的企業管理經驗，依舊成為他最大的優勢所在。

▲郭台銘要組國家隊「東進、西和、北接、南拓」。（圖／記者李毓康攝）

至於如何帶領台灣拚經濟，郭台銘主張組「國家隊」來賺國外的錢，因為台灣的經濟以外貿為主，他要用過去跟賈伯斯學創新、跟亞馬遜貝佐斯學網路行銷、跟silverlake的吉姆·戴维森（Jim Davidson）學投資、跟孫正義學引進高科技的經驗，並強調自己師承這些老師，最適合帶領台灣打「國際盃」。

他也喊出「東進、西和、北接、南拓」，重新定義全世界的產業鏈布局與分工。

東進的部分，計畫以台美FTA讓台灣製造業前進美國，期望建立新的台美供應鏈，彌補美國製造業缺口，協助實現「美國再次偉大」的美國夢。

西和的部分，郭台銘表示，北京六穩＋第七穩「穩台商」，讓台商融入大陸市場產業轉型，創造雙贏，而且大陸出口前50大廠商，有一半為台商，再加上台商對大陸經濟扮演舉足輕重的角色，光是2018年的出（入）超就達831.5億美元。

北接的部分，郭台銘表示，預計將以台灣做中介把關，協助日本技術開拓大陸市場，這部分台灣可以扮演橋樑與守門員角色，讓關鍵技術留在台日，但產品輸入大陸，創造三贏。

南拓的部分，郭台銘表示，以東南亞、印度、西亞（中東）FTA開拓台灣 「後廠」，成為帶動亞洲經濟的成長樞紐，其中印度要發展經濟，必須建立製造業基礎，台商可以依照製造能力優勢及早布局，掌握13億市場商機，利用中東建立台商「前店」，再用印度做「後廠」，開發歐洲市場。

郭台銘表示，現在台灣跟各國簽FTA（自由貿易協定）涵蓋率只有9.7％，相較韓國、新加坡、日本、中國大陸，少之又少，因此他如果當選總統，第一件事就是和美國簽訂FTA，再透過FTA進軍東南亞、印度、西亞（中東）市場，開拓台灣成為帶動整個亞洲經濟的成長樞紐，並利用中東建立台商「前店」，再用印度做「後廠」，開發歐洲市場。

談到投資環境，郭台銘要找全世界的合作夥伴來台灣投資，並預計成立一個3,000億至5,000億美元的投資基金，讓回流資金轉換成投資動力，請來全球最強的基金經理人管理，不僅可以跟企業洽談合作投資，還可以透過併購，接軌全球最新科技，由電機、電子產業延伸到各行各業。

▲郭台銘提出「應對中美貿易戰的台灣嚴重危機」。（圖／記者李毓康攝）

行政院前院長賴清德日前質疑，鴻海在中美貿易戰衝突中，對鴻海影響很大，已經出問題了，郭台銘要如何用鴻海治理經驗說服國家他可以做總統？對此，郭台銘強力反擊，回應鴻海的營收這幾個月都創新高，他還反諷賴清德，在轉行做財經名嘴之前，先做好功課。

攤開鴻海財報來看，3月營收3766億元，月增41.8％，年增7.9％；4月營收3797億元，月增0.84％，年增10.41％；5月營收3842億元，月增1.2％，年增10.7％，近三個月都創下歷年同期新高。

有人質疑，鴻海是血汗工廠，對此，郭台銘強調，最好的例子就是證交所日前公布的上市櫃公司平均薪資，集團旗下的鴻準，平均年薪高達596萬元，排第一；鴻海平均薪資323.5萬排第六，一掃外界所有的抹黑。他還主動開放鴻海土城總部，邀請媒體突擊訪問員工，要證明鴻海絕對不是低薪企業。

▲鴻海土城總部的員工餐廳。（圖／記者劉姵呈攝）

▲鴻海土城總部的員工健身房。（圖／記者劉姵呈攝）

▲鴻海懷孕8個月的部門主管讚集團福利制度。（圖／記者劉姵呈攝）

郭台銘強調，從他當年10萬元創業，鴻海如今已經是全台市值第二大企業，這些過去都沒有任何政府的補貼，而是完全靠競爭力。他也引述2018年諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer說法：「面臨科技創新快速變革之下，經濟主要是科技來推動」，因此台灣不能再靠平庸式的成長，而是需要創新式的成長。

郭台銘強調，打造新創需要市場和資金平台，因此他想在台灣辦一個全世界最大的科技投資論壇，帶進數十億美金的投資進來，把台灣打造為科技投資島。

鴻海去年為投資人賺進1290.65億元稅後盈餘，EPS8.03元，是舉足輕重的國際代工大廠，也是各國爭相拉攏投資的金主，這樣的經營成績單，能不能說服國人支持他參選進而當選總統，很快會有答案。