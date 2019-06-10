理財周刊／花開花落九十日　一世之人皆若狂

林友銘

．現任：天安信達投顧負責人

．學歷：台大經濟系、政大貿研所

．經歷：第一投顧執行長、天富投顧副總經理、元富證券投顧經理、統一證券投顧主任、社區大學特聘講師、非凡雜誌特約主筆、工商時報專欄主筆、三立電視台理財有方特約來賓、非凡電視台股市現場特約來賓

．理周教育基金會、理周教育學苑講師

．專長：國經趨勢解讀、產業週期理論、個股籌碼分析

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上月初專欄提到：指數在前高要過不過之際，因為反彈波的現象沒有消失，因為避險美元逆勢轉強，所以我們與「２」的距離(11270的2)雖近在咫尺，卻是天涯……，從而可留意在低檔的「富邦VIX」(當時在5.02~5.06)，進可攻退有守。

當然後來的事不用贅述大家皆有親歷，「富邦VIX」也因恐慌再現最高來到6.03大漲近二成。除了極少數的逆勢股外，這二成的漲幅算是中上之作。

如今中美「貿易戰」演變為「高科技大戰」，利空「川」流不「習」，搞得人心惶惶。六月行情是否就此江河日下？我倒有些不一樣的思維提供參考：

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【月線四連紅不足以回春，但尚可凍齡】

回顧整波行情的脈絡：台股前波跌至一月四日的九三一九，主跌原因在於升息與貿易戰；後來反彈至五月三日的一一○九七，緣於貿易戰空窗期與暫緩升息；這波跌至五月二十三日的一○二八九，與其說是談判破局，倒不如說是川普在明年大選前的再次激化民粹主義。

不知大家是否發現：漲跌的原因都是議題本身在主導，從而影響世人對未來經濟前景的預期心理擴大反應。說實在這將近九十天的花開花落，人心從狂喜到狂悲間，自始至終全球從未解決「後QE」與「後智慧手機」的國債與庫存問題，中日韓台也從未扭轉景氣領先指標下滑的疑慮。

那麼，月線在九三一九至一一○九七點出現四連紅，而且一條龍式的強烈多頭訊號，我們不會以「回升波」來定義，在技術面上仍不脫「大Ｂ波反彈」的架構，只是視它為大Ｂ波反彈中的第一小浪(B-1)，接下來五月下旬的回檔則為第二浪(B-2)。

即使現在外資對台股幾乎棄如敝屣在撤資，我們仍認為接下來會有一個第三浪(B-3)存在。這是基於對月線四連紅的尊重，也就是「回春不足尚可凍齡」(回升不足反彈有餘)的道理。

凡走過必留痕跡！猶記我們在四月專欄中提到台股接下來走Ｂ波大反彈的可能性論點。當時比擬二○○七年線型的案例，如今複習前圖再把新路徑更新於圖一，大家可溫故知新一下。

【欲知山中事，先問打柴人】

既然這波成也川普、敗也川普，故若能洞悉川普接下來如何出招，或許就能掌握投資脈動。

川普在當選美國總統前，唯一能留給世人追蹤行為模式的，應該是自製的真人實境節目：「誰是接班人」吧。劇中除了著名的台詞：「You are fired!」外，最令人印象深刻的大概當屬他反覆無常、快意恩仇的個性。但不管他如何地不按牌理出牌，這個人有以下不變的人格特質：

(1)典型的商人個性，凡事皆可談判；世上沒有談不成的判，只有暫時談不攏的價碼。

(2)利用談判達到利益最大化，以戰逼和是慣用手法。

(3)今天的敵人可以是明天的朋友，差別只在誰站在更有利的位置。

(4)一旦你跟他較真，上帝就發笑，因為明天的他隨時會變。

綜合以上個人的觀察，推論這波什麼「封殺華為是國家安全層級問題」，純粹只是以戰逼和的機遇戰。不然不會見他在五月二十四日又改口「華為可以納入貿易談判的範疇」一語，足見上述推論的合理性。

再者，我認為他這次把華為事件搞太大了，大到足以影響蘋果及美國商品在中國的銷售前景。一旦中國國情快要擦槍走火演變為反美情緒，就是川普極欲尋找下台階之時……，而這個下台階，不會由川普自己來築，應是在六月二十八日至二十九日的G20會議上，中美雙方共同完成的。會中可能不會演出大和解，畢竟這樣有點太兒戲，但半推半就有條件的展期及解禁，讓美國有面子中國有裡子，或許極有可能。

是以若這個市場仍存在理性預期，不會等到六月二十九日見消息後再來追逐反彈，理應從現在開始，就在利空中築短底，然後懷疑中前進，等利多實現時加快撤退腳步才是。但可不可能因此再由反彈變回升？我的答案仍傾向否定，一來華為事件是和緩但不會被解決，一如明年才選舉今年川普手中仍要有這個民粹催情劑刺激選票才行；二來如前言，全球不單只是貿易戰爭，還有英國脫歐、歐元區衰退等等複合式的未爆彈。

圖二是放大短期走勢版，無獨有偶的正好符合費氏係數轉折。預計本波反彈高點易落在季線一一○六四之上到缺口一一○一八之下(B-3可以是失敗的第三浪，不一定要過第一浪的一一○九七)，時間籠罩整個六月份。

【但屈指西風幾時來，又不道流年暗中偷轉】

多頭的股價慣性是強恆強，反彈尾聲波常常相反，易成「高位轉弱低轉強」。之所以如此，在於市場造市者對未來悲觀，在有限的空間及時間內不願墊高成本，只想打帶跑，故會選擇線型及籌碼皆處於低基期，而題材新且有想像空間的族群做著墨。換言之，就是反彈的主流會易位。

最顯明的例子，就是五月二十四日及二十七日指數已處於利空鈍化時，卻見第一季人氣股如光學的玉晶光、指紋辨識的神盾，以及散熱的超眾在補跌。起而代之的，由政府基金拉抬指數反彈空間御用股、散戶興趣缺缺的汽車股裕隆、營建股國建，以及銀行股彰銀，反倒開始自走砲，正符合上述所言的盤性。

在此之下，當然我們可以不用彆扭地硬去操作這些政策股，還有更好的選擇。不妨用刪除法剔掉風頭上的華為概念及半導體股、後續會被波及的蘋概股，轉而觀察長線可以保護短線下的「電動車」及「生技股」來擇優操作。

電動車族群眾多，弱水三千取幾瓢飲即可。可留意如：

(1)中橡(2104)：母以子(能元)貴，低PE、低PB、中殖利率，以及外資、融資籌碼低基期。

(2)長園科(8038)：切入台積電供應鏈，營收動能仍在，線型回到年線支撐區。

(3)興能高(6558)：固態電池高成長，營收動能強。

生技族群也不少，但控管資金下可留意：

(4)國光(4142)：晟德及全聯介入，五月二十三日增資股出籠順勢被低檔承接。



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