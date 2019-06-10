　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Smart智富／用槓鈴策略賺取債券穩定收益

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）

文／Smart智富雜誌　鄭杰

今年以來，市場降息預期不斷，美國10年期公債殖利率也持續下壓。聯準會下一步究竟會怎麼走？在中美貿易戰衝突再升級之下，追求穩定收益的債券投資人又該採取什麼策略？

針對這些問題，擁有20多年市場經驗、被譽為債券天王接班人的法盛盧米斯賽勒斯債券基金經理人馬修．伊根（Matthew Eagan）認為，升息循環尚未結束，美國景氣仍將持續擴張。但他也強調，目前景氣循環進入後期，許多資產價格已偏貴，建議選債採取「槓鈴策略」（Barbell）來平衡收益與波動。

伊根於今年4月下旬來台接受《Smart智富》月刊記者的獨家專訪。伊根目前與債券天王丹．法斯（Dan Fuss）以及另一位經理人伊蓮．史多克（Elaine Stokes）共同操盤兩檔債券基金：法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金、法盛盧米斯賽勒斯債券基金，這兩檔基金不僅都是Smart智富台灣基金獎的常勝軍，也常橫掃國內外各大基金以及經理人獎項。近3年，這兩檔基金分別繳出26.05%以及13.18%的總報酬率（截至2019年5月15日），分別在同組別基金中稱冠。

自從聯準會今年態度明顯轉向鴿派以來，市場即開始出現對於聯準會在今年底之前降息的預期，5月中美貿易戰火再起，更拉高市場對於降息的預期，根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預估聯準會年底降息的可能性已經拉高至6成以上。

請繼續往下閱讀...

不過，伊根認為談聯準會降息，仍是言之過早。中美貿易戰的確是威脅全球景氣前景最大的風險，也增加了聯準會以降息對抗經濟衰退的可能性。然而，關稅拉高，通常也會導致短期內通膨壓力增加，因此若是通膨壓力上升，聯準會恐怕也難更偏向鴿派。

就目前的趨勢判斷，伊根認為仍不能放棄中美兩國達成貿易協定的可能性，因此將維持聯準會今年會持續維持利率不變的看法，未來對於升息也將非常謹慎，在真正看到通膨加速的證據之前，聯準會將不會輕舉妄動。

伊根強調，美國此次的景氣循環擴張期注定將會是有史以來最長的一次，只要中美貿易戰不要擴大衝突，有望再拉長2～3年，最主要的原因就是在通膨明顯拉升之前，聯準會會持續保持寬鬆。

根據菲利浦曲線理論（Phillips Curve），失業率與通膨呈現反向關係，也就是說，當勞動市場火熱時，伴隨而來的將會是高漲的物價。過去聯準會為避免物價飆漲失控，當失業率出現走低跡象時，就會提早升息以抑制通膨，但是，如此一來通常也就終結了景氣擴張。

然而，儘管目前美國的失業率為近半世紀以來的低點，但是通膨仍未有蠢動上漲的跡象，核心消費者物價指數（PCE）年增率仍是低於聯準會的2%目標以下。

伊根分析，這樣的狀況不僅讓聯準會無須急於升息以抑制通膨，甚至讓聯準會願意承受通膨達到某種程度的超漲，而在聯準會明顯無意積極升息的狀況之下，美國景氣循環可望持續延長，「這波景氣的終結不會是在聯準會手中。」伊根強調。

不過，伊根也提醒，聯準會此舉也可能將會帶來後遺症，也就是當這波升息循環告終時，為了抑制屆時超漲的通膨，最後利率可能會比市場預期的都要高。因此伊根判斷，聯準會下一步動作必將是升息，可能的時間點則是在2020年中之後。

儘管看好景氣擴張尚可持續，但是伊根不諱言，當前已接近景氣擴張的尾聲，資產價格普遍已經高漲，上漲空間受限，加之中美貿易戰等風險事件干擾，因此投資人在布局上應採用「槓鈴策略」，一方面加重持有美國國庫券來增加投資組合的安全性，另一方面則增持高收益債券來提升收益來源，同時兼顧安全與收益，才能避免當市場波動時承受太大的損失。

而當市場動盪加劇，伊根亦希望提升類現金部位，並且採取短存續期間策略，一方面是為了降低未來升息所帶來的債券存續期風險，另一方面，則是因為希望當市場出現大跌時，具有更多的彈性，把握買進機會。

以法盛盧米斯賽勒斯債券基金為例，其目前持有的一年內到期債券部位高達28.6%，法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金一年內到期債券部位也高達27.2%。

「雖然我們不擔心景氣要結束，但是有許多貿易、政治相關風險存在，因此我們想要抱持資產彈性，以便在市場價格下跌時，進場撿便宜。」伊根表示。

更多精彩內容盡在Smart財經好讀

資產配置》利空來襲、聚焦「抗震公債」：解讀3檔美國公債ETF，最高年化報酬近3%！
做對債券配置　安穩年賺逾4%
增加海外債配置　減少股災傷害

ET快訊
大陸秋行軍蟲確定入侵台灣！證實現蹤飛牛牧場玉米田
珍奶只得No.2！台灣人「最愛10大手搖飲」…冠軍出爐是這杯

關鍵字：Smart智富,股市,保險,理財

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

盛弘5月營收年增7.78％　今年目標拓展健檢業務

達爾膚5月營收年增16.63％　股東會通過配發0.45元現金股利

出口連續第7黑　5月出口年減4.8%

無本生意！Google去年靠新聞賺了近1500億元

電競工控雙引擎　十銓5月營收創歷年同期新高

研華5月營收年增3.95%　歷年同期新高

面板雙虎5月營收回溫　友達月增17.9%、群創月增0.7％

中美貿易戰衝擊免驚　製造業第1季投資年增近3成創8年新高

Smart智富／用槓鈴策略賺取債券穩定收益

蘇揆公股人事案首踢鐵板！蔡麗雪請辭一銀總經理

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

盛弘5月營收年增7.78％　今年目標拓展健檢業務

達爾膚5月營收年增16.63％　股東會通過配發0.45元現金股利

出口連續第7黑　5月出口年減4.8%

無本生意！Google去年靠新聞賺了近1500億元

電競工控雙引擎　十銓5月營收創歷年同期新高

研華5月營收年增3.95%　歷年同期新高

面板雙虎5月營收回溫　友達月增17.9%、群創月增0.7％

中美貿易戰衝擊免驚　製造業第1季投資年增近3成創8年新高

Smart智富／用槓鈴策略賺取債券穩定收益

蘇揆公股人事案首踢鐵板！蔡麗雪請辭一銀總經理

無償贊助10台新車做公益　納智捷大手筆培育台灣未來汽車技職人才

影／擋風玻璃「被豆腐砸碎」　女車主怒：高樓住戶貪方便亂扔！

盛弘5月營收年增7.78％　今年目標拓展健檢業務

小房間救星！IKEA電子櫃藏「沙發+桌子+床」一鍵收納省下2.4坪

清爽不油！高雄鹹酥雞店雞排「沒裹粉」　搭配中藥粉超對味

雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退團原因⋯留言吵一片

港人「反送中」國際議論　陸外交部：反對外部勢力干涉特區立法

哭喊生計沒了！　埔里大火受害攤商向林明溱下跪陳情

男友認為「婚前健檢＝不信任」小倆口鬧僵　報告一出他懂了：檢查超重要

讓葉總看見自己　U18林瑞鈞、陳震洋參加味全龍測試會

歇業旅館客人頻繁進出　警破門赫見維吾爾女神「泰版熱巴」

財經熱門新聞

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

郭台銘嗆旺中蔡衍明黑郭：「他不..

郭台銘：香港一國兩制是失敗的　..

郭台銘砲打國民黨中央：制度不建..

初選規則不清楚比民進黨還爛　郭..

「鴻海經驗」複製到政府治理！　..

影／大陸星巴克上看5000家店..

黃金飆高　專家建議等待回檔時機

謝金河：川普正聯合次要敵人，打..

影／味全總座張教華帶人帶心的領..

影／味全總座張教華立下四大戰略..

影／連綠卡都沒　郭台銘重申無雙..

勞保勞退別搞混！這種人可領3筆..

另類郭台銘與潘若迪尬舞技　大跳..

更多熱門

相關新聞

雲端最有錢／上班族倍速加薪法

高學歷等於更好的賺錢能力? 出身台大會計，財金雙主修的學霸丁彥鈞或許不這麼認為，因為學的是文科，一出社會就進入低薪高工時的迴圈，就連台大的高材生都無法逃脫。但是好勝心強的丁彥鈞，一開始打7份工，放棄自己的休閒玩樂時間，再加上學以致用，用會計及財金專業，看財報、選好股，30歲出頭的年紀，他已經累積出1600萬的資產，成為專職的投資人，誰說書中不是自有黃金屋呢?

台指期開高大漲逾百點蓄戰10500點

林志玲結婚也有概念股？大陸A股網傳股市明牌　遭譏諷「炒股無孔不入」

油金走勢分歧　是股市的凶兆

雙王重挫　台股遇壓跌破10400點

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

每天雞排＋珍奶！她肚大像孕婦驚罹癌

Eason忍N年控他出外景霸凌！

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

陳芳語穿這樣喝酒！半球全被看光網傻了

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

《RM》cos漫威英雄！李光洙一出場笑哭

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲明滅火

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面